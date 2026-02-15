VIRALE

Viralul zilei | Confruntarea „greilor”: Un cățel Chihuahua și o pisică Sphynx luptă pentru supremație. Imaginile care au cucerit internetul (VIDEO)

Un câine Chihuahua și o pisică Sphynx se luptă pe un covor sursa foto: colaj, captură video, Facebook - Kennel dogs Diamond Shantal

Într-o sufragerie liniștită, pe un covor colorat, are loc confruntarea dintre un cățel Chihuahua și o pisică Sphynx care luptă pentru supremație. Oare cine va câștiga bătălia pentru cel mai comod fotoliu din casă?

În timp ce stăpânii priveau, cei doi mici oponenți, dar cu temperamente unice și caractere puternice se hârjonesc de mama focului, în încercarea de a demonstra care este mai puternic. Cunoscut ca energic și pasional, micul Chihuahua încearcă să își amețească rivalul, alergând în jurul lui cu ochii mari și cu coada ridicată, după cum se poate vedea pe Facebook.

Provocarea a fost deja lansată, dar pisica Sphynx nu a răspuns fizic, ci un calm și o privire pătrunzătoare, care parcă spunea „Hai, te aștept, dacă îndrăznești!”. Evident, oponentul canin a îndrăznit, iar confruntarea corp la corp a fost pe cât de interesantă, pe atât de amuzantă.

Într-un final, niciunul nu a ieșit câștigător, însă clipul postat pe rețelele sociale a arătat că și animalele mici pot fi adevărate luptătoare. Contează însă și mărimea oponentului, căci în cazul de față, șansele au fost cam egale. Cert este că ambele animăluțe inedite primesc la fel de multă iubire din partea stăpânilor lor, oricât de greu de suportat ar fi pentru ei.

sursa foto: colaj, captură video, Facebook - Kennel dogs Diamond Shantal

