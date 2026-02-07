VIRALE

Viralul zilei | Don Catlone, surprins alături de gărzile de corp feline: „Nu te joci cu Meowfia” (VIDEO)

pisici grupate mergand pe strada sursa foto: imagine generată cu AI

Un clip în cazul șeful Don Catlone (n.r. adaptare felină pentru Don Corleone) se plimbă pe stradă, alături de gărzile sale de corp feline a devenit viral. Mai în glumă, mai în serios, imaginile au fost catalogate de oameni ca fiind definiția perfectă pentru combinația de ferocitate a unui mafiot și a unei pisici sofisticate.

Don Catlone, surprins alături de gărzile de corp feline

Imaginile postate pe Instagram de pagina Truth Route arată o pisică gri cu alb mergând languros pe o stradă goală, având în laterale și în spate câteva o pisică neagră. Cele patru feline seamănă perfect cu grupurile din filmele cu mafioți, în care liderii merg în față, iar gărzile de corp în înconjoară pentru a-l apăra de orice pericol.

 

Atmosfera pare și ea intimidantă la vedere unei astfel de formații: nimeni nu se mai află pe stradă în timp ce liderul trece. Oamenii din comentarii s-ar referit la grup ca la „Meowfia”, fiind evidențiat și modul în care animalele, mai ales pisicile, pot oferi fără să vrea povești vizuale puternice, care rezonează deseori cu viața reală, dar și cu umorul internauților.

