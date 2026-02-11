Efectul pisicilor asupra oamenilor este de departe unul ce poate fi explicat de știință. Majoritatea proprietarilor susțin că felinele oferă relaxare și chiar absorb energiile negative. Ele ajută omul să se liniștească atât fizic, emoțional, cât și mental.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Efectul pisicilor asupra oamenilor

Dovadă stau imaginile postate pe pagina de Instagram Truth route. O femeie a adormit cu capul pe masa dintr-o cafenea cu pisici, înconjurată nu de două, ci de patru feline. În timp ce trei se odihnesc alături de ea, două stând foarte comod pe spatele femeii, cea de-a patra se comportă de parcă ar vrea să se asigure că aceasta este bine.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Truth Route News (@truthroute)

Imaginile fac înconjurul internetului, adunând peste 416 mii de aprecieri și alte sute de comentarii. Majoritatea dintre ele confirmă faptul că pisicile pot fi tratament pentru persoanele încărcate emoțional, prezența lor ducând la relaxare profundă.

„Ele o vindecă. Îi aduc energie și vibrație înapoi sub formă de calm. Asta fac pisicile”, „Pisicile vindecă des. Mă rog să se trezească simțindu-se mai bien și reîmprospătată”, „Ele stau aproape ca să ne protejeze, știind că suntem cei mai vulnerabili când dormim”, „Ăsta e cel mai bun pui de somn pe care îl poate avea cineva”, sunt doar o parte dintre comentariile adăugate la postare.

Citește și: