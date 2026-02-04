Viralul zilei | Jucărie inedită pentru o pisică „artistă”. Reacția felinei când este certată de stăpână (VIDEO)

O pisică ce și-a descoperit latura artistică a găsit o jucărie inedită care, deși îi poate pune sănătatea în pericol, reprezenta cel mai important lucru din viața ei în acel moment.

Jucărie inedită pentru o pisică „artistă”

Felinele se plictisesc repede, iar atunci când își găsesc mijloace de distracție, mai greu să le desprinzi de ele. Indiferent că este vorba despre o activitate atipică sau un obiect neobișnuit, felinele trebuie lăsate să se simtă bine atât cât se poate.

Nu la fel se întâmplă atunci când pisicile se pun singure în pericol, căci ele trebuie oprite la timp, înainte de a păți ceva. Este și cazul pisicii care a adunat peste 41 de mii de aprecieri pe pagina de Facebook Cats tales Daily. Surprinsă de stăpâna sa în timp ce sapă de zor într-o placă de polistiren expandat, pisica nu pare să aibă vreo intenție de a se opri din activitatea sa intensă.

La un moment dat, stăpâna pisicii o ceartă pentru ceea ce face: „Cred că glumești?!”, iar când a sesizat tonul serios, felina a sinchisit să se oprească. Însă nu oricum, surprinsă că a fost deranjată, rămasă cu o lăbuță în aer, blănoasa a ridicat privirea din proiectul vieții ei și a privit spre cameră cu ochii mari și verzi. Pe toată fața avea biluțe mici și albe de polistiren, nu mai menționăm de restul blănii.

De ce este polistirenul periculos pentru pisici

Problema apare atunci când polistirenul expandat devine periculos pentru feline. În timp ce se joacă, acestea pot inhala biluțele sintetice, lucru ce poate duce la tuse, sufocare sau chiar blocaj intestinal, o reală urgență medicală. Primele semne de alarmă sunt vărsăturile, lipsa poftei de mâncare, stare generală proastă, constipație sau diaree.

De asemenea, polistirenul le poate cauza stres și chiar panică unor pisici. Biluțele se lipesc de blana lor și pot produce descărcări electrostatice. Pentru o pisică, acestea sunt senzații neplăcute ce pot duce la panică, anxietate și chiar frică sau furie.

Din cauza substanțelor toxice din compoziția lor, cum ar fi stiren, diverși aditivi, solvenți sau ignifuganți, linsul sau rosul repetat pot irita cavitatea bucală și pot produce toxicitate ușoară spre moderată în timp.

Cel mai bine este ca proprietarii de pisici să nu lase astfel de materiale pe lângă animale, să aspire rapid biluțele împrăștiate și să se prezinte cu felinele la veterinar dacă suspectează că acestea au înghițit sau inhalat porțiuni din polistiren.

