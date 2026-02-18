Un clip devenit viral arată clar că mersul pe jos nu i se potrive unei pisici tigrate care nu este doar stăpâna casei, ci o adevărată divă.

Mersul pe jos nu i se potrivește unei dive

În timp ce în bătătură au loc diverse activități care mai de care mai haotice, „stăpâna casei, varianta tigrată și arogantă” vrea să se plimbe. Însă nu oricum, căci „pernițele de la lăbuțe sunt mult prea prețioase pentru a atinge praful drumului”, după cum scrie în descrierea clipului postat pe Facebook de pagina Viața la țară.

Așadar, felina s-a urcat în spinarea colegului său de gospodărie, măgarul, și a pornit agale prin curte, observând și judecând atât celelalte animale, cât și oamenii.

Atunci când ești o divă cu blană, totul se află la gheruța ta. Nici nu trebuie să insiști, ci doar că tragi un mieunat prelung și toți ți se supun. Imaginile vorbesc oricum de la sine și cu siguranță proprietarul celor doi s-a amuzat când a văzut o astfel de scenă. Și nu doar el, ci și internauții care au vizionat imaginile cu plimbarea atipică.

În timp ce unii susțin că și ei își plimbă pisicile cu roaba, pentru că felinele consideră că li se cuvine acest tratament fin, alții cred că este vorba despre o afacere între pisică și măgar: pe el îl doare spatele, ea îi face masaj, iar după o plimbă în semn de mulțumire.

În altă ordine de idei, măgarul nu părea să fie deranjat să își plimbe „stăpâna”. Și asta pentru că, desigur, preferă o viață liniștită decât reproșuri din priviri, miorlete sau chiar piedici ori zgârieturi.

