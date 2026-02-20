Un moment absolut adorabil a avut loc într-un adăpost de animale din Japonia, unde un pui de pisică a „semnat” cu lăbuța actele de adopție. Internauții au fost fermecați de moment, clipul devenind rapid viral.

Moment adorabil într-un adăpost din Japonia

Un adăpost de animale din Japonia s-a făcut remarcat prin tradiția de a pune animalele proaspăt adoptate să semneze certificatul cu propriile lăbuțe. Un astfel de moment a avut loc în momentul în care un pui de pisică și-a găsit o nouă casă, imaginile fiind postate pe Instagram.

Micuțul blănos a fost filmat în timp ce un angajat al adăpostului i-a pus lăbuța pe un suport de cerneală albastră. Inițial, puiul nu știa ce se petrece, căci habar nu avea că acela era momentul în care devenea oficial al cuiva.

După ce lăbuța a fost acoperită cu cerneală, pisicuța a fost ajutată să apese cu ea pe documentul oficial de adopție, lăsând o amprentă micuță și adorabilă care a devenit, practic, semnătura ei.

Gestul adăpostului reprezintă o tradiție care spune povestea fiecărui animăluț adoptat spre noua sa viață. Clipul a adunat numeroase aprecieri, dar și comentarii, internauții căzând de comun acord că este vorba despre „cea mai drăguță semnătură văzută vreodată”. Simbolismul a fost cu atât mai mult apreciat, dat fiind faptul că semnarea documentului a fost ultimul pas din fosta viață și primul din cea nouă.

