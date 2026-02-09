Viralul zilei | Moment emoționant: un pui de pisică reușește să urce pe un zid imposibil cu ajutorul surioarei sale (VIDEO)

Un pui de pisică perseverent reușește să urce un zid dificil, însă doar cu ajutorul și susținerea suratei sale feline. În timp ce mama încerca să găsească rezolvări practice și chiar să îl care singură până în vârf, surioara a reușit doar prin susținere să îl ajute.

Un pui de pisică reușește să urce pe un zid imposibil

Un clip de pe Instagram care a adunat aproape 200 de mii de vizualizări și peste 6.000 de comentarii a demonstrat că familia te poate ajuta mereu atunci când dai de greu. În timp ce mama și puiul de pisică așteptau pe zid să li se alăture și celălalt pisoi, acesta din urmă se chinuia să escaladeze peretele din beton.

După câteva încercări nereușite, pisoiul a devenit agitat. Mama lui a încercat să găsească soluții și să îi arate pe unde să urce mai ușor. A coborât chiar lângă puiul său și a încercat să îl ducă de ceafă până sus, însă nu a reușit.

În tot acest timp, sora puiului de pisică a urmărit de pe zid fiecare mișcare. Nu s-a oprit nicio secundă din a-și susține frățiorul, ba chiar venea după el la fiecare pas, parcă spunându-i să nu renunțe.

Surioara nu l-a lăsat să renunțe

La un moment dat, mămica pisicilor s-a îndepărtat, agitată și disperată să găsească o soluție, dar puiul ei a continuat cu susținerea, lucru ce, într-un final, a dat roade. După încă o încercare, puiul neputincios a reușit să se agațe de zid. Pentru un moment a părut că vrea să renunțe, dar de sus surioara lui a continuat să îl susțină, mai-mai să îi întindă și o lăbuță de ajutor.

Odată ajuns sus, puiul de pisică a plecat bucuros alături de surioara și mămica lui, fiind mândru că nu a renunțat și a reușit să depășească acest obstacol ce părea imposibil cu ajutorul susținerii primite de familia sa.

