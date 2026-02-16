Mulți câini dezvoltă un atașament extraordinar față de stăpânii lor, iar un Golden retriever prezintă patru semne care demonstrează că blănosul tău te consideră mai mult decât un simplu om – ci chiar mama lui.

Patru semne care arată că blănosul tău te consideră mama lui

Primul semn foarte ușor de observat este urmărirea ta peste tot, chiar și la toaletă.

„Dacă câinele tău îți este ca o umbră din cameră în cameră este un semn clar al atașamentului lor. Câinii care își văd stăpânii ca o figură maternă deseori prezintă Sindromul Velcro, dorind să fie în preajma ta tot timpul, cum ar face un copil cu mama lui”, se arată în clipul postat pe pagina de Facebook lunas_golden_life.

Al doilea semn este atunci când cățelul îți aduce jucăriile sale preferate. Acest gest nu prezintă doar o invitație la joacă, ci arată câtă încredere are animalul în tine astfel încât să îți încredințeze obiectele la care ține. La fel este și cu copiii – aceștia vin să îți arate sau să îți dea jucăriile preferate, tocmai pentru că vede o figură în care poate să își pună toată încrederea.

„Numărul trei este contactul vizual și lingerea. Câinii de obicei evită contactul vizual, dar dacă câinele tău te privește în ochi cu dragoste și deseori îți linge fața, este un semn serios de afecțiune și încredere”, se mai explică în clip.

Al patrulea semn are o însemnătate foarte adâncă – dormitul lângă tine. Atunci când dorm, câinii sunt cei mai vulnerabili, astfel că dacă se întinde lângă tine sau la picioarele tale, înseamnă că are încredere deplină în tine și se simte în siguranță să fie vulnerabil.

