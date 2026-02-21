Mai multe mii de persoane au protestat sâmbătă la Zagreb împotriva construirii a 13 ferme avicole în centrul Croaţiei, calificând proiectul, evaluat la 600 de milioane de euro, drept o “bombă ecologică”, a constatat un fotograf AFP.

Peste 130 de ONG-uri ecologiste și pentru protecția animalelor nu sunt de acord cu mega-proiectul de 600 de milioane de euro din Croația

Protestatarii au răspuns apelului mai multor ONG-uri ecologiste şi de protecţie a animalelor care cer oprirea proiectului unui investitor ucrainean, constând, potrivit lor, în construirea a 13 ferme şi a trei abatoare în regiunea Sisak, transmite Agerpres.

“620 de tone de pui sacrificaţi zilnic” sau “Vor să omoare 30.000 de animale pe oră”, se putea citi pe pancartele purtate de manifestanţii care defilau în centrul oraşului în spatele unui banner negru pe care era scris “Nu bombei ecologice”.

Luka Oman, reprezentant al asociaţiei Prietenii animalelor, a declarat că “cetăţenii croaţi, dar şi autorităţile, au dreptul de a refuza proiectele pe care nu le doresc. Locuitorii şi-au exprimat deja opinia: conform sondajelor, peste 80% dintre ei se opun acestui mare rău, acestui mega-proiect care poate distruge întreaga regiune”.

Avertismentul protestatarilor

Protestatarii cer evaluarea tuturor proiectelor investitorului, revizuirea deciziilor favorabile deja luate, precum şi pregătirea unui studiu privind impactul asupra mediului. Aproximativ 130 de organizaţii neguvernamentale au cerut recent guvernului să oprească acest proiect, afirmând că sunt “alarmante” capacităţile prevăzute ale fermelor.

Din punct de vedere economic, ele afirmă că proiectul ar aduce foarte puţine beneficii economiei locale şi că ar duce la închiderea a 250 de ferme locale. Compania care derulează acest proiect, Premium Chicken Company, asigură că va respecta cerinţele legale în materie de protecţie a mediului şi că investiţia sa va contribui la revitalizarea regiunii Sisak, situată la 60 km sud-est de Zagreb. Capacitatea maximă a instalaţiilor nu va depăşi 150.000 de tone de carne de pui anual, dintre care aproximativ 85% vor fi exportate, a dat asigurări compania.