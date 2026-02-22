Vreme nefavorabilă în Prahova. Saivan prăbușit din cauza zăpezii peste 400 de animale

Zeci de intervenții au avut loc în țară după ninsori, mai multe animale fiind prinse sub zăpadă. Un saivan care adăpostea circa 400 de oi şi capre s-a prăbuşit din cauza zăpezii, sâmbătă seară, în comuna prahoveană Albeşti-Paleologu, satul Vadu Părului, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Saivan care adăpostea 400 de animale, prăbuşit din cauza zăpezii

La fața locului au intervenit de urgență pompierii de la Garda de Intervenție Urlați, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. Totodată, un echipaj de descarcerare de la Detașamentul Mizil a acționat în sprijin, alături de o autospecială de primă intervenție și comandă.

Potrivit ISU Prahova, construcția adăpostea aproape 400 de animale, oi și capre. În urma prăbușirii acoperișului, circa 30 de animale au murit. Celelalte au fost evacuate de echipele de intervenție sau au reușit să se autoevacueze. Operațiunea pompierilor s-a concentrat pe salvarea animalelor rămase sub dărâmături.

În urma prăbuşirii acoperişului cu zăpadă, aproximativ 30 de animale au fost găsite moarte, iar celelalte au fost evacuate de echipajele de intervenţie sau au reuşit să iasă singure din saivan, a transmis duminică Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova.