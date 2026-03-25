Zeci de animale au fost sterilizate într-o zi intensă de intervenții și acțiuni dedicate protecției animalelor. Controalele au avut loc în mai multe localități și comunități cu probleme din din apropierea Capitalei, unde autorități, ONG-uri și voluntari au depus un efort comun pentru a rezolva problema animalelor abandonate.

Potrivit activistei Hilde Tudora, nu mai puțin de 90 de animale au fost sterilizate gratuit în localitatea Domnești, dintre care 72 de pisici. Campania a fost realizată cu sprijinul Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz – SUST și al Humane World for Animals Romania, care au contribuit și la sterilizarea câinilor fără stăpân, potrivit unei postări pe Facebook.

În paralel, în Ciorogârla au avut loc acțiuni de control, desfășurate împreună cu poliția. Autoritățile au emis avertismente pentru nerespectarea obligațiilor legale privind sterilizarea și microciparea câinilor. În acest context, a fost anunțată și o nouă campanie, programată pentru 1 aprilie, când proprietarii vor putea beneficia de sterilizări și microcipări gratuite pentru animalele lor.

Problema câinilor fără stăpân a fost discutată și la Ploiești, în cadrul unei dezbateri organizate la Instituția Prefectului Județul Prahova. La întâlnire au participat peste 50 de persoane, printre care primari, reprezentanți ai DSVSA, polițiști și alți membri ai administrației locale.

Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Asociația Arca lui Norocel, iar discuțiile s-au concentrat pe soluții concrete pentru reducerea numărului de animale abandonate. În continuare se face apel la colaborare pentru gestionarea eficientă a problemei animalelor abandonate și înmulțirea necontrolată a acestora.

