Zeci de câini abandonați, salvați de ASPA București în ultimele zile. Un animal legat de o bancă și unul periculos lăsat liber pe stradă, printre cei recuperați (FOTO)

ASPA București a transmis că zeci de câini abandonați au fost salvați în ultimele, mulți dintre ei având microcip. Printre animalele recuperate se numără mulți pui, dar și un câine legat de o bancă, unul catalogat drept periculos din cauza rasei, dar și unul ce mai fusese abandonat de două ori în 2025.

Zeci de câini abandonați, salvați de ASPA București

Potrivit unei postări de pe Facebook în care prezintă situația gravă, ASPA enumeră câteva cazuri.

„Un câine a fost găsit legat de o bancă într-o stație STB pe Calea Dudești, sector 3, iar altul a fost capturat în zona str. Matei Voievod, sector 2. Ambele cazuri au fost sesizate la Serviciului pentru Protecția Animalelor din cadrul DGPMB.

Un câine a fost ridicat din sectorul 4 al capitalei pentru a treia oară (capturat de două ori în anul 2025 și a treia oară săptămâna trecută). Conform RECS, câinele aparține rasei Kangal prevăzută de OUG 55/2002 care reglementează regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi. Istoricul său arată lipsa de responsabilitate a stăpânului, cazul este de asemenea sesizat poliției.

8 pui sugari au fost abandonați în fața unui pet shop din Complexul Humulești, sector 5. Sunt extrem de fragili, dar primesc hrană, căldură și multă grijă din partea echipei ASPA Bragadiru.

5 pui abandonați în sectorul 4 au fost găsiți de petenți fără mama, vulnerabili și speriați. Echipajele ASPA i-au preluat și acum se află în siguranță și primesc îngrijirea specială de care au nevoie la adăpostul ASPA Bragadiru”, se arată în postarea Asociației.

De menționat este faptul că salvatorii au efectuat aceste intervenții cu echipamente moderne și metode non-traumatice, oferind animalelor ajutor fără să le provoace leziuni.

