World Cat Federation (WCF) WorldShow aduce zeci de feline în România, la Iulius Town, în Timișoara, unde pisici din rase ca British Longhair, Maine Coon, Bengal, Siberian sau Savannah vor defila exact ca niște modele internaționale.

Zeci de feline vor participa la WCF WorldShow România

Sâmbătă și duminică, 21 – 22 februarie 2026, între orele 10.00 și 19.00, Atriumul Iulius Town devine podium special dedicat pisicilor din cele mai speciale, dar și pretențioase rase.

Rase ca British Longhair, Maine Coon, Bengal, Siberian sau Savannah vor concura la categoriile Adult, Kitten, Junior, Neuter și Variety, urmărind marele premiu și aprecierile publicului.

Ediția de anul acesta va fi arbitrată de experți internaționali din Olanda, Germania, Letonia, Croația și Ungaria, urmând ca pisicile să fie jurizate atât în competiții individuale, cât și în ringuri speciale, unde vor concura pentru titluri de prestigiu, potrivit debanat.ro.

Moment dedicat primei rase de pisici românești

În prima zi a evenimentului felin, de la ora 12:00, va avea loc și un moment special dedicat primei rase de pisici românești recunoscute la nivel mondial: pisica Transilvană. Această felină are o personalitate puternică, o expresivitate aparte și o eleganță desăvârșită, putând să concureze lângă rase cu o istorie vastă fără probleme.

Pisicile din rasa Transilvană vor fi evaluate și recunoscute oficial în cadrul competiției, conform regulamentelor internaționale.

„Indiferent dacă ești un iubitor de pisici sau pur și simplu îți dorești să petreci un weekend special în compania celor mai drăgălașe feline, WCF WorldShow Romania este evenimentul perfect pentru tine”, transmit organizatorii.

