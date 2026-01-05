EXCLUSIV | Zeci de plângeri penale pentru bărbatul care a distrus căsuțele pisicilor străzii în Sectorul 3: Imaginile au revoltat internetul (VIDEO)

Între Crăciun și Anul Nou, un bărbat de circa 55 de ani din Sectorul 3 al Capitalei, a fost filmat de vecini în timp ce distrugea căsuțele pisicilor străzii. Imaginile, devenite virale pe internet, au stârnit revoltă în rândul iubitorilor de animale, iar zeci de persoane au sesizat autoritățile, acuzând comportamentul agresiv și abuziv al individului. Vecinii spun că sunt terorizați și au depus plângeri penale pentru distrugere.

Val de plângeri pentru bărbatul care a distrus căsuțele pisicilor

Sâmbătă seara, reprezentanții Direcției pentru Protecția Animalelor Ilfov au ajuns la fața locului și au pus o căsuță nouă în curtea blocului unde s-a petrecut incidentul, pentru ca pisicile să aibă din nou un adăpost. La fața locului au ajuns și polițiștii, care au discutat cu vecinii, însă oamenii se tem că bărbatul ar putea distruge și această căsuță, așa cum a făcut-o și în trecut.

„Lovește mâncarea și apa pisicilor cu piciorul, le răstoarnă sau le aruncă. Este agresiv și față de animale, lovește pisicile cu piciorul. Unele dintre ele erau foarte blânde și stăteau constant în zonă, însă după aceste incidente nu mai stă niciuna, fiind speriate”, a povestit Mădălina Moise, femeia care are grijă de pisici, pentru PetsCats.ro.

Cazul a revenit în atenția publică în ultimele zile, după ce filmarea a fost distribuită masiv pe rețelele sociale. În imagini se vede cum bărbatul ridică căsuțele pentru pisici și le trântește violent de pământ, până ce acestea se rup. Secvențele au stârnit indignare și au determinat zeci de iubitori de animale să facă sesizări către autorități, invocând fapte de cruzime față de animale și distrugere de bunuri.

Vecinii bărbatului, terorizați de individul violent

Vecinii spun că nu este vorba despre un incident izolat, ci despre un comportament repetat, care durează de ani de zile și care a creat o stare permanentă de teamă în zonă. Mai mulți locatari susțin că bărbatul folosește frecvent un limbaj vulgar și agresiv și reacționează violent de fiecare dată când cineva încearcă să apere animalele sau să îi atragă atenția.

Locatarii blocului s-au ocupat să ducă o parte dintre pisici la sterilizare, multe dintre ele beneficiind deja de procedură. Zilnic oamenii le oferă hrană, pături și căsuțe cumpărate sau improvizate. Aceste adăposturi au fost însă distruse în repetate rânduri, iar în zonă mai ajung și pisici din blocurile învecinate.

Reprezentanții asociațiilor de protecție a animalelor atrag atenția că lovirea, alungarea sau distrugerea adăposturilor pisicilor comunitare constituie infracțiuni și sunt sancționate penal. În prezent, mai mulți vecini au fost să depună plângeri oficiale la Poliția Animalelor.

Reacția Poliției după comportamentul abuziv

În exclusivitate pentru PetsCats.ro, Poliția Capitalei a transmis un punct de vedere cu privire la valul de plângeri depuse pe numele bărbatului agresiv.

„În urma imaginilor și informațiilor apărute în spațiul public, care fac referire la faptul că, pe o stradă din Sectorul 3, o persoană ar provoca distrugeri unor bunuri folosite ca adăpost pentru pisici, Serviciul Informare și Relații Publice este abilitat să comunice următoarele:

În urma vizionării imaginilor, polițiștii Capitalei s-au sesizat din oficiu și au demarat de urgență cercetări, în vederea stabilirii situației de fapt și a dispunerii măsurilor legale care se impun.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 11 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere și furt calificat.

Poliția Capitalei tratează cu maximă seriozitate astfel de fapte și va dispune toate măsurile legale prevăzute de lege”, a transmis DGPMB.

Citește și: