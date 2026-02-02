Ziua Internațională a Ariciului: cel mai iubit mamifer mic, sărbătorit prin campanii de conștientizare. Specia, pe cale de dispariție

Pe 2 februarie este Ziua Internațională a Ariciului, iar cu această ocazia, iubitorii de animale încearcă să informeze pe toată lumea cu privire la pericolul dispariției speciei. Unul dintre cele mai iubite mamifere mici din Europa este într-un real pericol.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Ziua Internațională a Ariciului: specia este pe cale de dispariţie

Studiile asupra faunei sălbatice arată că, în anumite zone ale Europei, populația de arici a scăzut cu până la 97% în ultimii 100 de ani, cu scăderi accentuate începând cu anii 1990. Această scădere abruptă a fost cauzată de mai mulți factori.

Micile schimbări acumulate în timp, majoritatea legate de felul în care oamenii își folosesc proprietățile și terenurile, au făcut ca populațiile de arici să scadă drastic. Ne referim la renunțarea gardurilor, câmpurilor mici și a zonelor agricole și la ridicarea de construcții, garduri masive și drumuri asfaltate. Deși aricii sunt animale ce se adaptează ușor, modificările le-au depășit capacitatea de a se obișnui cu noile condiții.

Adesea, aricii sunt loviți de mașini în timp ce își caută hrană sau pur și simplu un loc unde să stea. În lunile mai reci mai ales, acestora le este greu să identifice un adăpost potrivit unde să rămână până la venirea primăverii. Zonele rurale au înregistrat unele dintre cele mai abrupte scăderi, în timp ce populațiile urbane și suburbane s-au descurcat puțin mai bine în anumite regiuni.

Un alt motiv pentru care aricii sunt pe cale de dispariție este utilizarea excesivă a substanțelor chimice necesare în grădinărit sau în agricultură. Insecticidele ucid hrana necesară aricilor, iar un arici fără hrană este unul slăbit, ce nu își mai poate purta de grijă iarna. Există și riscul de otrăvire, căci un animal ce consumă insecte contaminate se poate intoxica.

Cum pot reduce oamenii riscul de dispariţie al aricilor

Alte activități ale oamenilor care duc la scăderea populațiilor de arici reprezintă pură neglijență: plasele de grădină, paharele sau ambalajele aruncare, grătare, iazuri sau piscine cu pereți abrupți, focuri de tabără din frunze și crengi – toate acestea pot deveni capcane mortale pentru aceste mamifere mici, ce rar depășesc un kilogram.

Ceea ce oamenii pot face pentru ca specia să nu dispară de tot constă în mici gesturi de grijă: crearea unui mic spațiu de trecere la baza unui gard poate ajuta tranzitarea aricilor, care pot parcurge până la o milă distanță într-o noapte, asigurarea unui adăpost sigur, prin crearea unei grămezi de frunze într-un loc liniștit din curte sau chiar plasarea unei mici căsuțe într-o zonă ferită unde ariciul poate hiberna, reducerea utilizării substanțelor chimice, plasarea unor recipiente cu apă, mai ales în perioadele secetoase, verificarea gazonului și a locurilor de pe lângă garduri înainte de activități de genul folosirii mașinii de tuns sau pornirea unui foc de tabără.

De menționat este faptul că aricii pot fi și foarte bune animale de companie. Ajuns într-un mediu sigur, acesta nu își va folosi țepii pentru apărare. Nu necesită resurse sofisticate, ci doar un spațiu sigur, apă, hrană și îngrijire medicală la nevoie. La nivel global, aricii europeni sunt animale de companie pentru zeci de mii de persoane. În unele țări, deținerea lor este interzisă, fiind vorba despre o specie protejată tocmai din motivul scăderii numărului de specimene.

Citește și: