7 pași pe care să îi urmezi când aduci un pui de cățel acasă: Cum îl învățăm să-și facă nevoile și cum facem să nu plângă noaptea

Aducerea unui membru patruped în casă este, cu siguranță un eveniment pentru toți membrii familiei, cât si pentru cățel. Asemenea unui bebeluș, el trebuie să se obișnuiască atât cu locul, cat si cu o noua rutina si cu oamenii alături de care va locui. Cum îl acomodăm mai bine, ne-a răspuns dresorul Mihai Nae.

1. Pregătirea casei

Un pui de câine este ca si un nou născut. Așa că, dacă in cazul bebelușilor suntem obișnuiți să facem anumite modificări in locuință, același lucru va trebui să se întâmple si pentru primirea micului patruped, astfel încât să reducem stricăciunile, dar si riscul de accidentare. Există fel de fel de sisteme care să asigure ușile dulapurilor sau pentru scări si colturi ascuțite. Ele pot fi folosite atât pentru bebeluși cat si pentru puiul de câine. Totodată, este bine să vă asigurați că la nivelul la care cățelul are acces nu există obiecte. El va fi tentat să muște si să roadă orice ii va ieși in cale. De asemenea, cablurile si firele trebuie mascate, pentru a evita eventuale accidentări.

2. Adaptarea în noua locuință

Dacă introducem cățelul de la vârsta de 2 luni în apartament ne este simplu deoarece amintirile acestuia de pană la 8 săptămâni sunt ușoare automatisme neasimilate. Este important să nu ii oferim de la bun început întreg spațiul, ci să-l ținem in locuri mai mici, ca de exemplu o cameră, pentru că așa va fi mai ușor de supravegheat si se va simți in siguranță. Un coșuleț sau o păturică, bolurile cu mâncare si câteva jucării îl vor face să înțeleagă că acela este spațiul in care urmează să-si petreacă mare parte din timp. De asemenea, este important ca mâncarea să fie ridicată de la sol pe un suport special, astfel încât puiul să nu considere că a luat hrana in posesie si că nimeni nu mai are voie să se apropie de perimetru.

3. Mâncarea

Medicul veterinar este cel mai in măsură să stabilească tipul de mâncare in funcție de nevoile pe care le are fiecare cățel in parte. Trebuie ținut cont că poate avea anumite sensibilități la piele, poate avea deranjamente stomacale din cauza excesului de proteina, iar carbohidrații ii pot cauza neplăceri intestinale. Medicul trebuie să fie inspirat in funcție de experiența acestuia cu rasa respectivă sau cu tipologia câinelui.

4. Recompensele

Tot medicul veterinar este cel care trebuie să aleagă si tipul de recompense pe care urmează să le primească puiul. Acestea vor fi esențiale atât in educația din primele săptămâni, de acasă, cat si in cadrul dresajului de mai târziu. Cele mai multe se găsesc in magazinele de specialitate, dar uneori se pot folosi si alimente umane.

5. Cum facem să nu plângă noaptea și să stea singur

Unii căței vor plânge in primele nopți când sunt aduși in noua casă. Si asta pentru că schimba mediul, sunt luați de lângă mamă si frați, din mediul in care s-au născut. De ajutor este amenajarea unui culcuș cat mai aproape de patul stăpânului. In plus, chiar dacă este cineva in permanenta in casa, cățelul trebuie lăsat singur fie intr-o altă cameră, fie in curte. Adaptarea se va face treptat, începând cu 30 minute, mărind ușor intervalul pana la 2 ore.

6. Plimbările și nevoile

Învățarea puiului să-si facă nevoile este un pas important in ceea ce privește conviețuirea ulterioară. La început, cățelul va începe să facă in casă. Există covorașe speciale pentru asta. Este important ca puiul să înțeleagă că acela este locul dedicat nevoilor si să fie recompensat dacă le face acolo. In cazul in care este surprins in altă zonă a locuinței, el trebuie oprit si mutat pe covorașul dedicat. Ulterior, după terminarea vaccinurilor, o soluție este să ii dăm cățelului să mănânce si apoi să îl scoatem in iarba. Acesta își va face foarte repede nevoile. Imediat după ce si-a făcut nevoile primește o recompensare scurtă. Cea mai corect înțeleasă recompensare este revenirea in casă după terminarea nevoilor, unde stăpânul se joacă cu el si ii arată că este foarte mulțumit de comportamentul lui.

7. Apropierea de membrii familiei

Puii sunt extrem de jucăuși si sociabili. Ei sunt in permanentă in căutare de iubire si de atenție, așa că nu vor avea dificultăți să se apropie de membrii familiei. Vor fi si mai ușor cuceriți cu mici atenții, precum recompensele, biscuiții sau jucăriile. Vor găsi mai ușor parteneri de joacă in copii, dar ii vor iubi pe toți la fel de mult, asociindu-le cate un rol in viața lor.