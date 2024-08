Ce este sistemul universal de distribuție a pisicilor, fenomenul care a asaltat rețelele sociale

Dacă ai petrecut ceva timp pe TikTok în ultimul an, este posibil să fi întâlnit videoclipuri cu pisici fără stăpân care se apropie de oameni și se ghemuiesc direct în brațele lor. De cele mai multe ori, aceste videoclipuri sunt presărate cu comentarii de genul: „Sistemul de distribuție a pisicilor lovește din nou!”

Sistemul de distribuție a pisicilor a devenit o memă de sine stătătoare, datorită utilizatorilor rețelelor de socializare iubitori de pisici și tendinței pisicuțelor rătăcite de a urmări străinii în căutare de afecțiune, scrie Kinship . Dar ce este mai exact această teorie despre cum ajung pisicile la părinții lor umani? Și vei ajunge vreodată să experimentezi tu însuți magia sistemului de distribuție a pisicilor?

Deci, ce este mai exact sistemul universal de distribuție a pisicilor? Din păcate, nu este un grup organizat în care te poți înscrie pentru a primi pisica perfectă doar pentru tine. În schimb, expresia este modul în care în special utilizatorii TikTok – și acum indivizii din întreaga lume – descriu modurile adesea aleatorii în care pisicile intră în viața lor. Practic, semnificația sistemului universal de distribuție a pisicilor se poate rezuma la aceasta: Nu oamenii își aleg pisicile, ci pisicile își aleg oamenii.

Atunci când o pisică sau un pisoi fără stăpân se apropie de un străin mieunând și cerând atenție, iar persoana respectivă îl ia acasă, acesta este sistemul de distribuție a pisicilor în acțiune. Ați putea să vă plimbați ocazional prin parc, să vă puneți cumpărăturile în mașină sau să mergeți la birou cu gândul la lista de lucruri de făcut, iar o pisică ar putea pur și simplu să apară și să vă schimbe viața pentru totdeauna – așa cum fac adesea animalele de companie.

Mema despre sistemul de distribuție a pisicilor își are originea în noiembrie 2022 în TikTok-ul de mai jos. „Te duci la muncă, iei o pauză, ieși afară și vezi o pisicuță într-un tufiș”, spune creatorul. „Acum, asta e pisicuța ta”.

De la acel videoclip original, expresia a luat amploare pe rețelele de socializare, fie că este folosită pentru a descrie interacțiunile cu pisicile fără stăpân, fie că este comentată la postările altor utilizatori. O simplă căutare a expresiilor „sistem de distribuire a pisicilor” sau „sistem de distribuire a pisicuțelor” pe TikTok va dezvălui mii de videoclipuri cu feline fără stăpân care se apropie de străini, căutând puțină dragoste – și oameni încântați să experimenteze sistemul de distribuție a pisicilor în acțiune.

Deși sistemul de distribuție a pisicilor este doar o teorie amuzantă cu o frază atrăgătoare, acesta conține și o mică parte de adevăr. Oamenii care adoptă animale de companie spun adesea: „Nu eu le-am ales, ci ele m-au ales pe mine”. Teoria distribuției pisicilor arată cât de comună este această experiență și cât de des apar pisicile în viața oamenilor în locuri neașteptate, aparent din senin.

„Sistemul de distribuție a pisicilor m-a găsit în cele din urmă!”, s-a bucurat un utilizator Reddit despre pisoiul lor negru nou găsit. „Este super prietenos și este un monstru care toarce!”

Un alt utilizator TikTok a postat un videoclip în care prezintă două pisici care au apărut la el acasă, proclamând: „Sistemul de distribuție a pisicilor m-a găsit”. Și acest utilizator TikTok a postat un videoclip cu o pisicuță gri cu dungi care îi urcă pe picior: „L-am primit pe Chompers în familie”.

Videoclipul original de pe TikTok descrie sistemul de distribuție a pisicilor ca fiind universul care încredințează unei persoane grija unei pisici sau a unui pisoi. Așa că, chiar dacă sistemul nu era real, putem măcar să ne înduioșăm la ideea că pisicile ar putea avea o capacitate înnăscută de a găsi persoanele potrivite care să aibă grijă de ele.

Umm… so this just showed up outside my work… I have no idea what to do and everyone I would call about it sleeps like normal people… pic.twitter.com/BTfBAGjGcx

— Matt Ramsey (@OneNerdyOpinion) August 8, 2024