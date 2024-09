IFA 2024: Tehnologii pentru animale de companie: hrănitor inteligent care servește alimente proaspete, aspirator robot care liniștește câinele agitat și multe litiere automate / „Animalul” de companie peste care am dat

La IFA 2024, unul dintre cele mai mari târguri de tehnologie ale lumii, multe companii au prezentat tehnologii pentru animale de companie, inclusiv gigantul Samsung. Pets&Cats participă la acest eveniment.

Compania sud-coreeană a avut o secțiune specială dedicată animalelor de companie în cadrul expoziției sale de la eveniment. Acolo a prezentat Galaxy Smart Tag2, un dispozitiv de localizare care poate fi atașat la hamul sau zgarda animalului de companie pentru a preveni pierderea acestuia.

Samsung a promovat, de asemenea, funcția Breed Recognition de pe smartphone-ul pliabil Galaxy Z Fold6. Utilizatorii pot face o fotografie unui câine sau unei pisici pentru a afla ce rasă este. În plus, dispozitivele Samsung conectate, precum unele televizoare și aspiratorul robot Jet Bot AI, pot alerta utilizatorii atunci când câinele lor latră. În aceste cazuri, poate fi redată muzică pe aspirator sau un videoclip pe televizor pentru a calma animalul.

La salon au fost expuse multe litiere automate pentru pisici, sub formă de sferă sau cilindru, care se curăță singure. Am găsit însă doar una cu design convențional, la cabina celor de la AstroPet. Modelul Helios Series se curăță automat, poate fi controlat dintr-o aplicație, are sistem de eliminare a mirosurilor, este alimentat de o baterie, este silențios și compatibil cu multe tipuri de așternut pentru pisici.









O altă companie care a expus dispozitive pentru pisici la IFA 2024 a fost UBPet. Dispozitivele lor sunt concepute pentru îngrijirea inteligentă a animalelor de companie cu ajutorul inteligenței artificiale. Modelul vârf de gamă este UBPet C20, o litieră inteligentă pentru pisici, care se curăță automat și gestionează mirosurile. Include caracteristici precum eliminarea automată a deșeurilor și un sistem de recunoaștere a mai multor pisici, care urmărește datele de sănătate ale acestora. C20 poate fi, de asemenea, controlată de la distanță prin intermediul unei aplicații mobile, permițând curățări personalizate și programate.

Atrage atenția și sistemul automat de hrănire Smart Refrigerated Feeder. de la UBPet Acest dispozitiv a fost conceput pentru a stoca și servi mâncare proaspătă la temperaturi optime. Aparatul se asigură că mâncarea rămâne proaspătă și poate fi controlat printr-o aplicație mobilă pentru hrănirea programată, controlul porțiilor și actualizări în timp real.

De la eveniment nu au lipsit nici „animalele de companie”. Pe un culoar am întâlnit un câine robot, pe care îl puteți vedea în clipul video de mai jos.