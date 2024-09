Marșul pentru Drepturile Animalelor 2024, organizat în 21 septembrie / Printre cerințe: bază de date pentru toate animalele de companie, obligativitatea sterilizării și microcipării pisicilor

Marșul pentru Drepturile Animalelor 2024 va fi organizat pe 21 septembrie în Piața Universității, începând cu ora 16:00, potrivit unui anunț publicat pe Facebook.

„Se întâmplă atât de multe nedreptăți în țara noastră când vine vorba de animale, de la câinii de pe străzi și din adăposturi, până la animalele înghesuite în ferme. (…) Doar împreună, doar prin solidaritate, vom putea transmite un mesaj puternic autorităților și putem deveni vocea animalelor, solicitând ceea ce ele nu pot exprima singure: libertate, respect, protecție, drepturi, legi mai bune”, scriu organizatorii.

Aceștia spun că au lansat o scrisoare deschisă în care cer 10 măsuri pentru animalele din România:

1. Interzicerea cuștilor și îmbunătățirea condițiilor din fermele industriale. Asigurarea condițiilor care permit animalelor să își exprime comportamentele naturale.

2. Limitarea transportului de animale vii la 8 ore. Interzicerea exportului de animale vii către țări terțe.

3. Recensământul animalelor de companie din România. O bază de date pentru toate animalele de companie.

4. Înlocuirea eutanasierii cu sterilizarea în masă a câinilor. Reducerea suferinței câinilor.

5. Interzicerea vânătorii sportive. Pentru toate animalele sălbatice.

6. Interzicerea producției și comercializării blănurilor naturale. Oprirea suferinței animalelor crescute pentru blană.

7. Introducerea în programa școlară a unei ore de protecția mediului, protecția animalelor și nutriție.

8. Interzicerea deținerii de animale pe o perioadă de cel puțin 10 ani pentru persoanele condamnate pentru cruzime asupra animalelor.

9. Obligativitatea sterilizării și microcipării pisicilor. Implementarea programelor de tipul „Prinde, Sterilizează, Eliberează” pentru reducerea populației de pisici fără stăpân.

10. Interzicerea grădinilor zoologice. Transformarea celor existente în sanctuare și centre de educație pentru copii. Introducerea în țară a speciilor care nu sunt native României să fie interzisă.

Evenimentul este organizat de organizația Free – Freedom and Respect for Every Earthling.