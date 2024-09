O pisică de companie s-a pierdut în Yellowstone (SUA). A reușit să revină acasă după ce a rătăcit aproape 1.600 de kilometri

O pisică care s-a rătăcit în Parcul Național Yellowstone a parcurs cumva peste 900 de mile (peste 1.600 de kilometri) pentru a se întoarce acasă după două luni, a declarat o organizație pentru protecția animalelor.

Rayne Beau este un siamez seal point mitted în vârstă de 2 ani și jumătate. Stăpânii săi, Susanne și Benny Anguiano din Salinas, California, vizitau parcul din Wyoming când s-a rătăcit, a declarat Susanne pentru CNN.

Pisica recent relocată, al cărei nume se pronunță ca „curcubeu”, a dispărut în prima zi a călătoriei lor la Fishing Bridge RV Park pe 4 iunie, a spus Anguiano.

„Soțul meu este eroul meu pentru că a mers în fiecare zi în pădure ore întregi în căutarea lui”, a declarat Anguiano săptămâna aceasta pentru KSBW, afiliată CNN.

Rayne Beau a fugit în pădure după ce s-a speriat, iar încercările cuplului de a-l atrage înapoi cu mâncărurile și jucăriile sale preferate au eșuat, a raportat KSBW.

„A trebuit să plecăm fără el”, a declarat Anguiano pentru KSBW. „Aceea a fost cea mai grea zi, pentru că am simțit că îl abandonez”.

Proprietara cu inima frântă a spus că nu și-a pierdut niciodată speranța de a-și găsi animalul dispărut, potrivit KSBW. Cu toate acestea, ei au adoptat o altă pisică la o lună după dispariția lui Rayne Beau pentru a-i ține companie surorii sale, a declarat Anguiano pentru CNN.

Cuplul i-a salvat pe Rayne Beau și pe sora sa geamănă Starr când aveau 11 săptămâni, potrivit lui Anguiano.

Apoi, la 61 de zile după ce Rayne Beau a dispărut, cuplul a primit o notificare despre localizarea unei pisici cu numărul de identificare al lui Rayne Beau, a raportat KSBW.

Rayne Beau a fost găsit în Roseville, California, la aproximativ 190 de mile distanță de casa sa din Salinas. El a fost apoi dus la Placer Society for the Prevention of Cruelty to Animals din Roseville, a confirmat directorul general al societății, Leilani Fratis, într-un e-mail pentru CNN.

„Sperăm că toată lumea va vedea beneficiile microcipării animalelor lor de companie”, a spus Fratis.

Pisica a fost găsită într-o stare de sănătate precară de femeia care a predat-o, a raportat KSBW.

„Am fost în contact cu femeia care l-a găsit în Roseville și care l-a luat pentru câteva nopți înainte de a-l putea duce la SPCA”, a declarat Anguiano pentru CNN.

În total, pisica a călătorit cumva mai mult de 1.000 de mile din Wyoming, la Roseville și mai departe acasă la Salinas, California.

Cuplul a declarat că nu sunt siguri cum Rayne Beau a reușit să ajungă până în California, dar sunt recunoscători că s-a întors acasă.

„Suntem extaziați să-l avem înapoi”, a spus Anguiano. „Mă uit la el în fiecare zi și sunt atât de recunoscătoare și îi spun: „Știi de câte săptămâni mă rugam să văd din nou acest chip?””