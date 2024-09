Pompierii învață cum să salveze caii și alte animale din medii ostile

Angajații ISU simulează diverse scenarii și fac practică pe un manechin în mărime naturală, greu de câteva sute de kilograme. Medic veterinar: „Animalele nu înțeleg că sunt salvate, pot deveni pericol pentru ele și pentru salvator. Există proceduri specifice, să nu se sperie și să provoace și mai mult rău. Ne interesează sănătatea animalelor și siguranța oamenilor”.

Salvarea animalelor presupune mutarea dintr-un loc periculos într-unul sigur sau măsuri de prim ajutor ce pot fi acordate în teren. Specialiștii spun că oamenii au tendința să se comporte irațional când asistă la scenarii în care viața animalelor este pusă în pericol, din cauza emoțiilor puternice. Tocmai de aceea este nevoie de instruire.

Medicul veterinar Ovidiu Roșu, de la ARCA (Asociatia Animal Rescue and Care), predă din 2016 cursuri de salvarea animalelor din medii ostile: „Am predat pentru medici veterinari, la universități, acum se predă și la ISU. De anul trecut, mergem cel puțin o dată pe an. Am fost în București, Ilfov, în Făgăraș, la Craiova. Cu pompierii este mai ușor, ei au proceduri standardizate și de siguranță, nu se pun în pericol pe ei, cum fac, în general, iubitorii de animale. Ne concentrăm pe animale mari, pentru că sunt cel mai greu de gestionat și trebuie să știe cum să abordeze un cal sau o vacă în suferință”.

Poza 3 instruire cal sursa ARCA/Ovidiu Roșu

Cursanții simulează situații reale, cu ajutorul unui cal manechin în mărime naturală, care este ridicat cu scripete și chingi. Unul din centrele de instruire se află la Craiova. „Noi suntem solicitați în situații critice. Trebuie să știe să liniștească un pic animalul. Am băgat calul manechin în canal, în apă, în mlaștină, printre dărâmături. Le-am explicat cum să procedeze, cum să se poziționeze, cum să lege și să asigure calul, să nu îi cauzeze și alte leziuni, cum să îl extragă”, spune unul din cei patru instructori formatori de la ISU Dolj, Ion Daniel Minune.

Când sunt în misiune de salvare , orice moment poate face diferența dintre viață și moarte, așa că pompierii nu au timp de pierdut. Ion Daniel Minune: „ Anul trecut sau acum doi ani m-au sunat de la ISU Caraș că au intervenit la o vacă în mlaștină, să mă întrebe cum să facă. Le-am spus și au scos animalul de acolo. Am fost tare bucuros că am putut ajuta”.

Cel mai recent, la Craiova au fost instruiți pompieri din Argeș, Brăila și Dolj. Cursanții au învățat despre starea de confort a animalelor, despre limbajul corporal la cai și despre poziția urechilor, care poate indica agresivitatea, frica sau interesul.