Povestea Mishei, pisica salvată de canotoarea Gianina van Groningen / “Era și este peste tot cu mine. La baie, când dorm, peste tot. Unde eram eu, era și ea”

Gianina van Groningen este campioană olimpică la Jocurile de la Paris 2024, iar sufletul ii este la fel de mare precum performantele pe care le-a obținut de-a lungul carierei sale. Putini știu că frumoasa canotoare a salvat si adoptat, in urmă cu 3 ani, o pisicuță.

Pe Misha a găsit-o chiar lângă baza de antrenament, după o sesiune istovitoare. A văzut-o rănită la o lăbuță si nu a putut să treacă indiferentă pe lângă ea.

’’Am fost cu ea la veterinar vineri seara. A fost greu să găsesc un cabinet deschis, dar intr-un final am reușit. După ce a consultat-o, medicul mi-a spus să o duc 5 zile consecutiv sa ii facă antibiotic injectabil.’’ , a declarat Gianina pentru g4media.ro.

Cu toate că locuia in baza sportivă, Gianina a decis că singura soluție era să o ia cu Misha să stea la ea pană se punea pe picioare. ’’Și uite așa i-am luat litiera, bol, mâncare și am dus-o în camera din Snagov. Noroc că am stat singură în acea vreme și am fost doar eu cea care a trebuit sa rezist la o noapte fără somn și cu agitație non stop.’’, își amintește campioana.

’’Apoi am dus-o la părinți acasă în București și acolo având deja 2 pisici, am ținut-o mai izolată o perioadă. Am vrut să o sterilizam și să o vaccinăm înainte să aibă contact cu alte pisici.’’, povestește Gianina. De atunci, cele două sunt nedespărțite. Ba mai mult, Misha a devenit membru cu drepturi depline al familiei.

’’Era și este peste tot cu mine. La baie, când dorm, peste tot. Unde eram eu, era și ea. Acum, fiindcă e mai răsfățată, vine mai mult când vrea ea, însă tot cere afecțiune constant. ’’

Misha, acum in vârstă de 3 ani, cam face legea acasă la familia van Groningen.

’’În fiecare dimineață ne trezește la ora 5. Eu nu o bag în seamă, dar Jan se ridică să îi dea de mâncare în speranța ca ne lasă în pace. ’’ spune Gianina, care recunoaște ca Misha este si preferata soțului ei, fiul campioanei Valeria Racila si al fostului canotor olandez Steven van Groningen.

Ca orice felina care se respecta, Misha se răsfață in fel si chip, adoră să urce in pomul de Crăciun si le aduce si cadouri Gianinei si sotului ei.

O lăsăm sa iasă afară, ii place foarte mult. Înainte de Paris i-am pus un clopoțel fiindcă are obiceiul să ne aducă păsări în casă. Așa o aud când se întoarce si văd la ce să mă aștept’’, a mai povestit Gianina.