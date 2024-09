Purina caută startup-uri care să rezolve problemele proprietarilor animalelor de companie. Program de accelerare pentru până la 10 afaceri

Purina, producător de hrană pentru animale parte din grupul Nestlé, anunță că lansează un program de accelerare pentru startup-urile din domeniul îngrijirii animalelor de companie și vrea să accelereze până la 10 noi afaceri care vor ajuta la rezolvarea problemelor proprietarilor de animale de companie.

Programul Unleashed by Purina se află acum la a șasea ediție, după ce anterior compania din grupul Nestlé a accelerat deja 33 de startup-uri. Unleashed este un accelerator de startup-uri de referință în domeniul tehnologiei pentru animale de companie, conceput pentru a identifica, sprijini și susține startup-urile disruptive care folosesc tehnologia pentru a îmbogăți viața animalelor de companie și a oamenilor care le iubesc.

Prin noua ediție, Purina își propune să accelereze până la 10 noi afaceri de îngrijire a animalelor de companie în 2025. Compania caută soluții tehnologice, în special AI pentru a ajuta la rezolvarea problemelor părinților de animale de companie, care sunt relevante, scalabile și durabile.

Antrenori dedicați și experți Unleashed Champions de la Purina vor ghida și îndruma start-up-urile câștigătoare pe parcursul creșterii lor, oferind expertiză și sprijin.

De asemenea, câștigătorii au acces la rețeaua Unleashed și Purina.

Startup-urile interesate să participe își pot depune candidatura începând cu 26 august 2024. Aplicațiile se închid la 30 septembrie 2024, iar câștigătorii vor fi anunțați în februarie 2025.

Până în prezent, Unleashed a primit peste 1.400 de înscrieri din 50 de țări și a accelerat 33 de startup-uri din întreaga lume, oferind soluții semnificative pentru proprietarii de animale de companie din întreaga lume. În unele cazuri, colaborarea Purina cu startup-urile câștigătoare a trecut de la accelerator la un acord comercial sau incubare.

Dogamí din Clasa 2023 este un exemplu în acest sens, pe care Purina l-a sprijinit în dezvoltarea unei comunități de iubitori de animale care își pot demonstra pasiunea pentru animalele de companie prin intermediul tehnologiei. Dogamí a lansat Purina Dogasnax, primul brand virtual de hrană pentru animale de companie, în colaborare cu Purina și Dogami Academy, aplicația inovatoare de jocuri pentru curse de câini.

În plus, Feragen, din promoția 2022, oferă teste genetice crescătorilor pentru a îmbunătăți sănătatea rasei pure. Cu scopul de a ajuta la rezolvarea problemei practicilor de reproducere necorespunzătoare, produsul Feragen a fost un perturbator binevenit în industrie.

Kim Bill, director al Purina Accelerator Lab, a declarat: „Industria animalelor de companie a fost întotdeauna foarte axată pe inovare și rămâne orientată spre creștere. Startup-urile deschid calea atunci când vine vorba de valorificarea tehnologiei de consum în industria animalelor de companie. Pe măsură ce asistăm la creșterea tehnologiilor AI, startup-urile vor fi în fruntea modelării acestei tehnologii pentru a îmbunătăți viața animalelor de companie. Colaborarea cu startup-uri din întreaga lume ajută întreaga cohortă să se gândească la provocările noastre într-un mod divers. Am testat și am învățat cu startup-urile noastre și fiecare parte a beneficiat de pe urma călătoriei, iar aceasta devine mai bună în fiecare an și sunt cu adevărat entuziasmat de viitoarea noastră Cohortă 6 și de creșterea continuă a rețelei noastre Unleashed!”.