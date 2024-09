Salvați animalele străzii sau vor fi eutanasiate? Antrenoare de Pilates: ,,Fericirea mea este să salvez animalele fără ajutor’’

Mulți iubitori de animale visează să-și lase în urmă viața de zi cu zi pentru ceva care le permite să-și urmeze pe deplin pasiunea de a ajuta animalele. Asta a reusit să facă Marga Bălan, antrenor de Pilates și creatoarea primei Școli de Pilates din România. Nu toți suntem capabili, dar asta nu ne împiedică să ne dedicăm timpul liber pentru a ajuta animalele aflate în nevoie, fie că este voluntariat la un adăpost de animale sau prin salvare, educând oamenii. Faptele bune se vad în timp, depinde de noi dacă ne implicăm sau nu.

,,Povestea mea a început cu mulți ani în urmă, atunci când am conștientizat că animalele fără stăpân au nevoie de ajutorul meu, de ajutorul nostru. Primul cățeluș pe care l-am salvat a fost lovit de mașină, avea fractură de șold. Nu a fost deloc ușor, în aceeași zi încercam să găsesc variante pentru a-l salva. La unele cabinete veterinare îmi dădeau o notă de plată exorbitantă, bani pe care nu-i aveam, însă nu m-am dat bătută și am găsit un medic bun, care l-a operat imediat.

La scurt timp, după operație i-am găsit și stăpân, acum este fericit. De aici a pornit totul, am început să ajut toate animalele care îmi ieșeau în cale. Fericirea mea este să salvez animalele fără ajutor. Costurile nu sunt deloc mici, însă mereu găsesc soluții. Sunt liniștită, că am putut face ceva pentru aceste suflete abandonate, hăituite, înfometate”, a declarat pentru Pets&Cats Marga Bălan, creatoarea primei Școli de Pilates din România

Marga a reușit să salveze atâtea suflete și să ne dovedească că cel mai bun prieten al omului este din ce în ce mai abandonat pe stradă, adesea de către oameni care se confruntă cu dificultăți financiare, care nu își mai permit să-i hrănească sau să-i adăpostească.

,,Am sterilizat în anul 2023, peste 60 de câini și pisici, pe cont propriu, pe banii mei, pe timpul meu, iar acolo unde nu am putut, m-a ajutat doctorul Aurelian. În prezent, am opt câini în curte, salvați de pe stradă sau de la hingheri, fiecare animăluț are o poveste tristă. Pe Lord, un ciobănesc, l-am salvat din mâna hingherilor, în aceeași situație sunt și alții. În Budești l-am întâlnit pe ,,Moșul’’ care avea cancer, piciorul rupt, medicii mi-au propus să-l eutanasiez, iată, au trecut patru ani și ,,Moșul’’ este la mine în curte”, a mai spus pentru Pets&Cats Marga Bălan.



Marga Bălan nu se oprește aici, lucrează la proiecte interesante pentru animalele fără stăpân și vrea să ne facă să conștientizăm, că putem ajuta și noi.

Biroul pentru Protecția Animalelor Ilfov a început astăzi (09.09.2024) un proiect ambițios în Vidra, Sintești, prin care vor asigura servicii medicale gratuite pentru câini și pisici, în zone defavorizate sau zone roșii (foste unități militare, sedii de firmă, etc).