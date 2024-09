Scandalul imigranților acuzați că mănâncă pisici și câini. Este readus în prim-plan cazul guvernatoarei republicane Kristi Noem, care a împușcat un câine, o capră și trei cai la ferma sa

În contextul scandalului în care imigranții din Springfield, statul american Ohio, sunt acuzați, în mod fals, de mai mulți lideri republicani că ucid și mănâncă pisici și câini, revin în prim-plan pe rețelele de socializare dezvăluiri făcute în cartea sa de o guvernatoare republicană.

În cartea sa, „No Going Back: The Truth on What’s Wrong with Politics and How We Move America Forward”, Kristi Noem, guvernatoarea statului Dakota de Sud, recunoaște că și-a ucis propriul câine, Cricket, într-o poveste menită să ilustreze dorința sa de a lua măsuri dificile, potrivit The Guardian.

Noem îl descrie pe Cricket, un cățel în vârstă de 14 luni, ca fiind agresiv și dificil de dresat pentru vânătoarea de fazani. În timpul unei partide de vânătoare nefericite, comportamentul incontrolabil al lui Cricket a dus la haos, stricând excursia. După vânătoare, situația a degenerat când Cricket a scăpat din camionul lui Noem și a atacat găinile unei familii locale, omorând câteva. În ciuda încercărilor de a stăpâni câinele, Cricket s-a dovedit a fi agresiv, încercând chiar să o muște pe Noem.

În urma incidentului, Noem și-a exprimat frustrarea, considerându-l pe Cricket „periculos”. Ea a luat decizia de a eutanasia câinele, o alegere pe care o descrie ca fiind neplăcută, dar necesară. După ce l-a condus pe Cricket la o groapă cu pietriș, Noem a executat actul și, în mod șocant, acesta nu a fost sfârșitul evenimentelor sinistre ale zilei. La scurt timp după aceea, ea a ucis o capră a familiei, care era, potrivit ei, periculoasă pentru copii.

„Am cumpărat această carte cu unicul scop de a verifica barbaria lui Noem care a ucis un câine de vânătoare fără dresaj pe care nu a avut bunul simț să îl țină în frâu, permițându-i câinelui Cricket să ucidă găini. Câinele neantrenat și fără stăpân își urma instinctele. Noem a scris cu nerușinare: «Am urât acel câine», apoi l-a executat pe Cricket într-o groapă cu pietriș. Apoi, în mod uluitor, în aceeași zi, Noem execută o capră necastrată pentru că era capră în aceeași groapă. Este clar că Noem nu a înțeles indignarea atât a celor de stânga, cât și a celor de dreapta față de uciderea unui tânăr vânător neantrenat. (Da, 14 luni este încă un pui pentru aceste rase.) Ce fel de persoană «urăște» un câine atât de mult încât să îl execute? Pentru că a stricat o vânătoare de fazani unde pedeapsa este moartea? Judecătoarea Jeanine Pirro a observat pe bună dreptate că americanii sunt o societate de iubitori de câini. Într-o perioadă în care politicienii adoptă câini și sunt fotografiați sărutându-i, Noem se laudă că îi împușcă în stil execuție. Un dezastru al relațiilor publice”, a scris, pe Amazon, o persoană care a cumpărat cartea lui Noem.

Tot din carte aflăm că Noem a decis să împuște, de asemenea, trei cai bătrâni de la ferma sa.