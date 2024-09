Val de meme-uri după dezbaterea Trump-Harris. Câinele de companie al celor de la The Simpsons devine viral după ce Trump a spus despre imigranți: ”ei mănâncă câini și pisici”

„Ei mănâncă câinii”: Trump a făcut afirmații false despre imigranți în cadrul dezbaterii de aseară, ceea ce l-a determinat să fie verificat în direct. De asemenea, a dus la o avalanșă de meme-uri cu animale și câinele Simpsonilor, micul ajutor al lui Moș Crăciun.

Când subiectul preferat al lui Donald Trump – imigrația – a fost abordat în dezbaterea de aseară, fostul președinte a început să vorbească despre imigranții care ucid și mănâncă animalele de companie ale oamenilor.

„În Springfield, ei mănâncă câinii, oamenii care au venit aici, mănâncă pisicile”, a spus Trump. „Ei mănâncă animalele de companie ale oamenilor care locuiesc acolo”.

Această afirmație nebunească, care a fost dezmințită și ridiculizată, își are originea într-un videoclip viral al unui locuitor din Springfield, Ohio, care susținea în fața consiliului orașului că imigranții au ucis rațe dintr-un parc local pentru mâncare.

Acuzația nefondată s-a răspândit pe conturi de dreapta și a evoluat într-un meme viral cu Trump generat de AI care apare pentru a proteja animalele.

US Presidential debate: After Trump claims people in Springfield are eating dogs, there’s concern about where he’s been getting his news from pic.twitter.com/bBiG5YtlUY

— Have I Got News For You (@haveigotnews) September 11, 2024