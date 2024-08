VIDEO Filme cu animale de companie la care să te uiți cu întreaga familie în weekend

Când vine vorba de filme pe care le poate urmări întreaga familie, cele cu animale sunt printre cele mai potrivite. Cu toate acestea, nu toate sunt potrivite și pentru adulți. De aceea am întocmit o listă de filme pe care să le urmăriți alături de copii, parteneri de viață și, bineînțeles, animalul de companie.

1. „Marley & Me” / „Eu şi Marley”

Viața unui cuplu fericit se schimbă după ce adoptă un câine pe nume Marley. Acesta le predă lecții importante de viață prin poznele sale, în timp ce ei devin o familie completă odată cu sosirea unui copil.

Din păcate, filmul nu este momentan disponibil pe platformele de streaming din România.









2. „Lady and the Tramp” / „Doamna și vagabondul”

Lady este dăruită de Jim Dear soției sale, Darling. Lady crește iubită și răsfățată, alături de prietenii săi, câinii Jock și Trusty. Între timp, un câine vagabond numit Tramp rătăcește pe străzi și ajunge în cartierul lui Lady. Tramp o avertizează pe Lady că sosirea unui copil poate face ca un câine să fie neglijat. După ce copilul se naște, Lady se liniștește, dar când este lăsată în grija mătușii Sarah, ea este acuzată pe nedrept de stricăciuni și fuge. Tramp o ajută și, în cele din urmă, o salvează pe Lady și copilul de un șobolan periculos. La final, Tramp devine parte din familia lui Lady, iar cei doi au patru pui.

Filmul din 1955 poate fi vizionat pe platforma de streaming Disney+.









3. „A Dog’s Purpose” / „Câinele, adevăratul meu prieten”

Un câine descoperă sensul propriei sale existențe prin viețile oamenilor pe care îi învață să râdă și să iubească. Reîncarnat în mai multe exemplare canine pe parcursul a cinci decenii, simpaticul cățel dezvoltă o legătură de nezdruncinat cu Ethan, primul său stăpân.

Filmul este disponibil pe platforma de streaming Filmbox+.









4. „My dog Skip” / „Câinele meu Skip”

Un băiat timid pe nume Willie nu reușește să își facă prieteni în Yazoo City, Mississippi, în 1942, până când părinții săi îi oferă un cățeluș pentru a noua sa aniversare. Cățelușul, pe care îl numește Skip, devine cunoscut și iubit în întreaga comunitate și îmbogățește viața lui Willie pe măsură ce crește și devine bărbat.









5. „Ratatoille ”

Remy visează să devină un mare bucătar, în ciuda faptului că este un șobolan într-o profesie în care rozătoarele nu prea au ce căuta. El se mută la Paris pentru a-și urma visul și, cu ajutorul nefericitului gunoier Linguini, își pune la încercare abilitățile culinare în bucătărie, dar trebuie să se ascundă în același timp, cu consecințe hilare. În cele din urmă, Remy are șansa de a-și dovedi abilitățile culinare în fața unui mare critic culinar, dar este mâncarea bună?

Filmul este disponibil pe platforma de streaming Disney+.









6. „Finding Nemo” / „În căutarea lui Nemo”

Marlin, un pește clovn, este prea precaut cu fiul său, Nemo, care are o aripioară cu un defect din naștere. Când Nemo înoată prea aproape de suprafață pentru a-și dovedi valoarea, este prins de un scafandru, iar Marlin, îngrozit, trebuie să pornească în căutarea lui. Un pește albastru de recif numit Dory – care are o memorie foarte scurtă – i se alătură lui Marlin și complică întâlnirile cu rechini, meduze și o serie de pericole oceanice. Între timp, Nemo își plănuiește evadarea din acvariul unui dentist.

Filmul este disponibil pe platforma de streaming Disney+.









7. „The Art of Racing in the Rain” / „Povestea incredibilă a lui Enzo”

Bazat pe cel mai bine vândut roman al lui Garth Stein, „Povestea incredibilă a lui Enzo” este o relatare emoționantă, văzută prin ochii lui Enzo, un cățel inteligent și spiritual. Prin legătura cu stăpânul său, un șofer de curse de Formula 1, Enzo dezvoltă o viziune extraordinară asupra condiției umane și înțelege că tehnicile necesare pe pista de curse pot fi, de asemenea, folosite pentru a naviga cu succes în călătoria prin viaţă.

Filmul este disponibil pe platforma de streaming Disney+.