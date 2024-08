VIDEO&FOTO La Pisici: cafeneaua din Timișoara unde poţi savura o băutură și îmbrățișa o pisică. Loc creat pentru salvarea felinelor abandonate

Cafeneaua “La Pisici” funcționează de aproape zece ani în zona Complexului Studențesc din Timișoara. La momentul deschiderii, era a doua cafenea de acest tip din țară, după cea din București. De-a lungul timpului, și-a schimbat de mai multe ori proprietarul. Actualul proprietar este Claudiu Mișa, care s-a întors în România după o experiență de șase ani în Anglia.

„Am lucrat la cazino, ca dealer de poker. Anul trecut am hotărât să ne întoarcem în țară, deoarece urma să avem un copil, iar soția a născut aici. Inițial, planul era să ne întoarcem în Anglia, dar, având familia și prietenii aproape, ne-a plăcut aici și am decis să rămânem. În Anglia aveam o pisică, pe care, desigur, am adus-o cu noi. Foștii proprietari sunt nașii noștri. Cafeneaua există din 2015, iar ei erau al patrulea proprietari. Fiind amândoi doctori, nu mai aveau timp să se ocupe de cafenea. Așa că am preluat-o noi”, a declarat Claudiu Mișa.

“La Pisici” este o cafenea obișnuită, cu diferența că, pe lângă consumație, poți interacționa cu numeroasele pisici de acolo. Este și un fel de terapie. În prezent, sunt 17 pisici în cafenea, iar alte zece se află la tratament. Toate pisicile din cafenea au fost abandonate în diferite locuri.

„Preluăm pisici de la oameni care le salvează de pe stradă sau de la cei care nu le mai pot ține. Condiția este ca pisicile să fie vaccinate, deparazitate și să aibă carnet de sănătate. O parte din clienți vin la noi special pentru a adopta o pisică, alții vin pur și simplu să se relaxeze în preajma pisicilor. Avem clienți fideli”, a adăugat Claudiu Mișa.

Pisicile sunt acum fericite, dar toate au povești triste. „Unele au fost găsite sub capota mașinii, la motor, iarna, altele au fost pur și simplu aruncate din mașină, iar unele au fost lăsate la o scară de bloc, în cutii. Au fost și cazuri în care oamenii le-au lăsat aici fără să ne spună nimic”, a completat Claudiu Mișa.

Pisicile se află temporar în cafenea, până când cineva le va adopta și le va oferi un cămin. Unii îndrăgesc pe loc un animal, alții vin special pentru adopție după ce văd poza unei pisici postată pe Facebook. Cafeneaua a devenit unul dintre cele mai eficiente centre de adopții pentru pisici din Timișoara.

„Vine cineva, bea o cafea, îi place o pisică și poate pleca cu ea. E foarte simplu. Trebuie să semneze un contract de adopție, în dublu exemplar, și să achite o taxă de 200 de lei, care reprezintă o parte din cheltuielile noastre cu ea până în acel moment. 90% dintre cei care au adoptat de la noi erau clienți ai cafenelei, ne cunoaștem deja. În cazul celorlalți, mergem cumva pe intuiție. Se vede cine iubește animalele. Foarte rar au fost cazuri negative, dar au fost și situații în care nu am vrut să dăm pisica, pentru că oamenii nu erau de încredere”, a mai afirmat Claudiu Mișa.

Vara, terasa este preferată de clienți și de pisici. Dacă vremea se strică, se poate sta înăuntru.