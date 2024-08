Ziua Internațională a Câinelui: România, între empatie și violență extremă / Atenție, imagini și relatări care v-ar putea afecta emoțional!

Cel mai bun prieten al omului este și cel mai abuzat animal la noi în țară. Tot mai mulți români aleg să adopte câini, nu să cumpere. În unele adăposturi, eutanasierea în masă încă este considerată o soluție.

Se fac cinci ani de când Rocky a fost salvat. Fusese lovit în cap cu un topor și apoi lăsat să moară. „Avea craniul zdrobit, a rămas cu jummătate de creier, avea și o fractură la un picior. Nimeni nu a crezut că va supraviețui, dar el a avut marea șansă de a trăi și încă trăiește. L-a luat o doamnă din Germania”, povestește Garofița Hofman, de la Dog Rescue, pentru G4 Media.

„Și, credeți sau nu, Rocky nu e nici pe departe cel mai crud caz pe care l-am avut. A fost o cățelusă efectiv tăiată în două, cu sabia. După o perioadă de paralizie, a început să meargă. O femelă de ciobănesc german a fost cel mai cumplit caz. Era înjunghiată în organele genitale, avea capul spart- se mișcau bucățile de craniu, dinții sparți și piciorul din spate smuls. Era și gestantă. Și-a revenit după multe tratamente și și-a găsit o familie în Germania. În cele din urmă, a răpus-o cancerul”, completează salvatoarea.

În rândul animalelor abuzate, câinii ocupă primul loc. Apoi, caii. Cu toate că există structuri de poliție a animalelor în toate județele din țară, rata cazurilor de violență este mare.

„În Ilfov, la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție, 8 din 10 dosare penale au legătură cu animalele. Noi lucrăm mereu cu poliția, mergem pe teren și salvăm animale, în special câini, din situații greu de imaginat. Am avut câine lovit cu sapa în cap de proprietar. Am avut câine omorât de proprietar. S-a îmbătat și pur și simplu s-a dus în curte și a omorât câinele. Am avut câine mutilat – de 1 mai, la fel, pe motiv de distracție, o persoană a tăiat piciorul unui câine. Am avut câini uitați în curte, oamenii și-au părăsit locuința, au plecat la muncă în străinătate, și și-au lăsat câinii singuri, legați, i-am luat piele și os, fără pic de blană pe ei”, spune Anita Ciucur, consilier Direcția Protecția Animalelor Ilfov, CJ Ilfov.

Din martie 2021 și până în prezent, la IPJ Ilfov, Biroul pentru Protecția Animalelor, 129 de dosare penale s-au deschis pe legea protecției animalelor, dintr-un total de 158. Iar din ianuarie și până acum, tot la nivelul IPJ Ilfov, 29 de dosare penale s-au deschis pe legea protecției animalelor, dintr-un total de 20. În restul țării, situația e și mai gravă. De multe cazuri, poliția nici măcar nu mai află.

Recent, reprezentanții Casa lui Patrocle, un ONG din Suceava, readuceau în atenție povestea lui Marius, un câine mutilat în Vatra Dornei. Aceștia au scris pe canalele de socializare că animalul mutilat cu o sapă a pierdut ce avea mai de preț – vederea:

„ Odată cu ea și încrederea în oameni, pe care ne-am străduit timp de luni de zile s-o resuscităm. Clinica în care a fost internat și cusut, bucățică cu bucățică până când i s-a reconstruit fața, i-a devenit casă. Medicii l-au iubit și l-au tratat cu atâta dragoste încât noi am primit înapoi un cățel vesel, deosebit de cuminte, unul pe care a trebuit să-l învățăm să trăiască, totul de la zero”.

Cu toate acestea, comunitatea românilor iubitori de câini e din ce în ce mai mare. Tot mai mulți oameni consideră câinii membri ai familiei și militează pentru drepturile lor.

Omul de afaceri Ștefan Mandachi a participat zilele trecute la protestul din Târgu Jiu, unde 400 de oame ni s-au strâns în fața prefecturii să protesteze, după ce 60 de câini din adăpostul public au fost eutanasiați. :

„E uimitor. Nu mi-am imaginat niciodată că ar putea fi așa multă lume. Știu, 400 de oameni nu e un număr mare (15-20 de clase de liceu). Dar pentru cei care se zbat pentru animale de ani de zile, 400 e un număr uriaș. Eu mai mult de 20 de oameni la un manifest pentru câini nu am văzut cu ochii mei de când mama m-a făcut. Pentru iubitorii de animale, să vezi (în România) 400 de indivizi reuniți pentru maidanezi e ca și cum ai vedea stadionul Maracana plin până la refuz.”

Iubirea românilor față de câini se vede și-n rata adopției. „A fost o perioadă când 90% dintre câini din adăposturile de stat erau adoptați în străinătate. Și acum, foarte mulți câini din România își găsesc familii peste hotare. Dar vedem și la noi, pe stradă, la terase, oameni cu maidanezi în lesă. Ba chiar, sunt mulți tineri care caută să adopte animale <neadoptabile>”, povestește pentru G4 Media Beatrice Ilea, medic veterinar.

May și Van Gogh mai au câte o ureche și câte un ciot de coadă. Un cioban din Ilfov le-a tăiat urechile și cozile, pe viu. A vrut să-i facă mai răi, a declarat la audieri. Bărbatul și-a petrecut o noapte în spatele gratiilor pentru fapta comisă. May și Van Gogh sunt bine acum, fiecare a fost adoptat. Cei care au ales să le schimbe viața sunt tineri și nu au ținut deloc cont de faptul că adoptă câini „ciopârțiți”.

„ Șansele ca May să își fi găsit o familie la noi în țară ar fi fost destul de mici. Am văzut povestea ei tragică, am ținut-o mai întâi în foster (cazare temporară) și m-am atașat de ea. Nu aș fi putut să trăiesc cu gândul că nu am adoptat-o eu. A fost cea mai bună decizie pe care am luat-o în ultimii ani”, povestește Perla Rotaru, adoptatoarea lui May, pentru G4 Media.

Printre poveștile de iubire și cele de brutalitate, își fac loc și cele în care banul vorbește. În rolurile principale, acuză societatea civilă, sunt primarii din România și firmele private. Inițial, pe problema câinilor fără stăpân, primăriile puteau colabora numai cu asociațiile sau fundațiile. Apoi, legea s-a modificat, iar acum primăriile pot face contracte cu firmele private. Firma strânge câinii din stradă, iar primăria plătește.

„Asociațiile și fundațiile aveau ca obiect prrotecția animalelor. Companiile private sunt interesate de profit, nu există CAEN de protecția animalelor. S-a deschis cutia pandorei și afacerea Maidanezul. Singurul rezultat a fost uciderea a peste un milion de câini și nerezolvarea problemei. Soluțiile sunt microciparea și sterilizarea, un recensământ al animalelor, campanii de adopție și educație în școli”, explică pentru G4 Media Tudor Ionescu, expert în politici publice privind protecția animalelor.

Federația Chinologică Internațională estimează că în România sunt 4,1 milioane de câini.