Dacă ai observat că pisica ta face brusc mizerie în jurul bolului, scoate bobițele pe podea ca să le mănânce sau a devenit mofturoasă la mâncare, este posibil să fie vorba despre oboseala mustăților.

Deși subiectul este încă dezbătut în lumea medicală veterinară, tot mai mulți proprietari de pisici discută despre acest fenomen. Iată ce trebuie să știi.

Ce este oboseala mustăților la pisici

Mustățile pisicii nu sunt simple fire de păr. Ele sunt organe senzoriale extrem de sensibile, conectate la terminații nervoase fine. Funcționează ca niște antene care transmit constant informații către creier despre mediul înconjurător, notează petMD.

Cu ajutorul mustăților, pisica:

se orientează în întuneric,

detectează mișcări subtile,

apreciază distanțele,

identifică posibile pericole.

Teoria oboselii mustăților susține că această transmitere continuă de informații poate duce la o suprasolicitare senzorială. Practic, creierul primește prea multe semnale, iar acest lucru poate provoca stres.

Medicul veterinar Neil Marrinan de la Old Lyme Veterinary Hospital explică faptul că acest „bombardament” constant de mesaje ar putea crea disconfort la unele pisici.

Totuși, oboseala mustăților este un concept relativ nou și controversat. Nu toți medicii veterinari consideră că este o problemă reală. Există foarte puține studii pe această temă.

Un studiu realizat în 2020 a comparat pisici hrănite din boluri speciale „prietenoase cu mustățile” cu pisici care au folosit boluri obișnuite. Rezultatul? Nu s-au observat diferențe clare în timpul de masă, cantitatea de hrană consumată sau nivelul de mâncare scăpat pe jos. Cu toate acestea, unele pisici au preferat bolurile mai largi.

Ce cauzează oboseala mustăților

Oboseala mustăților nu este o boală și nu apare din cauza unei afecțiuni medicale.

Se consideră că principalul factor declanșator este contactul repetat al mustăților cu obiectele din jur, în special marginile bolurilor de hrană și apă. Dacă bolul este prea îngust sau prea adânc, mustățile ating constant pereții acestuia în timpul mesei.

Pentru o pisică sensibilă, acest contact repetat poate deveni deranjant și poate crea stres.

Simptomele oboselii mustăților la pisici

Comportamentul pisicii la masă oferă cele mai clare indicii. Fii atent dacă observi că:

Se plimbă agitată în fața bolului cu mâncare sau apă

Pare flămândă, dar refuză să mănânce din bol

Scoate mâncarea din bol și o mănâncă de pe podea

Devine agresivă față de alte animale din casă în timpul mesei

Important: aceste semne pot indica și alte probleme de sănătate. Nu presupune automat că este vorba despre oboseala mustăților.

Afecțiuni precum:

boli dentare,

tumori orale,

boli renale,

boli gastrointestinale

pot provoca modificări similare ale apetitului.

Dacă observi schimbări în comportamentul alimentar al pisicii, consultă medicul veterinar pentru un control.

Este o soluție să tunzi mustățile pisicii?

Nu! Sub nicio formă!

Tăierea mustăților afectează capacitatea pisicii de a percepe mediul înconjurător. Mustățile joacă un rol esențial în echilibru, orientare și comunicare. O pisică fără mustăți poate deveni dezorientată și anxioasă.

Medicii veterinari nu recomandă tunderea mustăților.

Dacă nu este oboseala mustăților, care poate fi cauza?

Există numeroase motive pentru care o pisică devine mofturoasă sau evită bolul cu mâncare:

Probleme dentare dureroase

Afecțiuni hepatice sau renale

Boală inflamatorie intestinală

Greață

Stres provocat de mutare, zgomote puternice sau un nou membru în familie

Conflicte cu alte animale în zona bolului

Pisicile ascund foarte bine durerea. De multe ori, atunci când apar simptome vizibile, problema este deja avansată.

Dacă pisica pierde în greutate sau își schimbă semnificativ obiceiurile alimentare, programează rapid o vizită la veterinar.

Ce poți face dacă suspectezi oboseala mustăților

Dacă medicul exclude problemele medicale, poți încerca următoarele:

Alege boluri largi și puțin adânci

Folosește farfurii plate în loc de boluri adânci

Asigură un spațiu liniștit pentru masă

Separă animalele în timpul hrănirii

Chiar dacă oboseala mustăților rămâne un subiect controversat, adaptarea bolului de hrană nu implică riscuri și poate crește confortul pisicii tale.