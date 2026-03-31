Lumea din Crimson Desert este uriașă și plină de viață, iar explorarea ei devine mult mai plăcută alături de un companion loial. Jocul include un sistem de animale de companie care îți permite să adopți câini și pisici fără stăpân și să îi transformi în aliați de încredere.

Aceste animale de companie te însoțesc în aventuri, adună loot de pe inamici și pot fi echipate cu ținute interesante. În acest ghid complet îți explicăm cum funcționează sistemul de animale de companie și cum poți obține rapid propriul tău companion, potrivit The Phrasemaker.

Ce este sistemul de animale de companie în Crimson Desert

Pentru a transforma un animal într-un ‘’pet’’, trebuie mai întâi să îi câștigi încrederea.

Dinamica este similară cu sistemul de relații cu NPC-urile. Interacționezi cu animalele și crești nivelul de încredere până la maxim. În cazul câinilor și pisicilor fără stăpân, poți face acest lucru dacă le mângâi

Nivelul de încredere trebuie să ajungă la 100 pentru ca animalul să devină oficial ‘‘pet-ul‘‘ tău.

După ce reușești acest lucru, animalul apare în categoria Pets din inventar.

View this post on Instagram A post shared by Graviton Gaming (@gravitongamingtv)

Cum crești rapid încrederea animalelor

Există două metode principale prin care crești încrederea:

Mângâierea (Petting)

Primești +5 Trust pentru fiecare interacțiune

Poți mângâia un animal de maximum 5 ori pe zi (în joc)

Asta înseamnă +25 Trust pe zi doar din această acțiune

După ce atingi limita zilnică, trebuie să aștepți până a doua zi. Poți accelera timpul prin somn, până la 12 ore.

Hrănirea (Feeding)

Hrănirea este cea mai eficientă metodă pentru a crește încrederea.

Cum faci asta:

Selectezi un aliment din inventar

Ții apăsat butonul de utilizare

Plasezi mâncarea pe jos

Animalul vine și mănâncă

Vei primi între 10 și 35 Trust, în funcție de tipul de hrană.

Poți hrăni animalul de 3 ori pe zi (în joc)

Fiecare hrănire oferă Trust suplimentar

Cum obții rapid un animal de companie în Crimson Desert

În acest moment, jocul include doar două tipuri de animale de companie:

Poți transforma orice animal fără stăpân într-un ‘‘pet‘‘ dacă ajungi la 100 Trust.

Metoda rapidă:

Găsește un animal și reține locația lui

Mângâie-l până ajungi la limita de 25 Trust

Hrănește-l de 3 ori pentru un boost mare de încredere

pentru un boost mare de încredere Așteaptă ziua următoare

Repetă procesul

Cu această metodă, poți obține un ‘‘pet‘‘ foarte rapid, chiar într-un singur ciclu de joc eficient.

Ce se întâmplă după ce obții un animal de companie

După ce ajungi la 100 Trust, apare opțiunea „Take in”.

Dacă o alegi:

Animalul devine oficial ‘‘pet-ul‘‘ tău

Va apărea în inventar, la categoria Pets

Când nu îl invoci, companionul tău va sta în Greymane Camp, din zona Howling Hill.

Poți avea maximum 30 de animale de companie. Dacă atingi limita, trebuie să eliberezi unul pentru a adopta altul.

Cum invoci un animal de companie

Pentru a chema un animal lângă tine:

Deschizi inventarul

Accesezi categoria Pets

Selectezi companionul dorit

Acesta te va urma în aventuri până când alegi să îl retragi.

Important: poți avea un singur animal de companie activ la un moment dat.

De unde obții echipamente pentru animale de companie

Animalele de companie pot purta haine și echipamente speciale.

Le găsești în: Pet Tailor’s Shop (magazin de croitorie pentru animale).

View this post on Instagram A post shared by Voxel (@voxeloficial)

Există mai multe astfel de magazine în joc, însă:

Nu există unul în Hernand Town

Primul disponibil apare în Pororin Village , situat la sud-est de Hernand

Pentru a ajunge acolo, trebuie să finalizezi quest-ul: „The Unreachable Village” (pentru Shai Children)

După ce ajungi în sat:

Poți cumpăra outfit-uri pentru pet

Poți achiziționa și accesorii, inclusiv o cască (helm)