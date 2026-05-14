Studiu Royal Canin: 38% dintre proprietari cred eronat că nu pot influența modul în care îmbătrânește animalul lor de companie

Milioane de câini și pisici adoptați în timpul pandemiei de COVID-19 ajung acum la vârsta a doua (vârsta de mijloc), o etapă a vieții recunoscută de cele mai recente cercetări în medicina veterinară drept o fereastră critică pentru sănătatea pe termen lung. Cu toate acestea, noi cercetări globale sugerează că multor proprietari le este greu să accepte acest moment sau îl evită în mod activ.

Un studiu global recent solicitat de ROYAL CANIN® dezvăluie următoarele:

Peste o treime dintre proprietarii de câini și pisici chestionați ( 38% ) cred că nu se poate face nimic în privința îmbătrânirii animalelor de companie.

) cred că nu se poate face nimic în privința îmbătrânirii animalelor de companie. Două treimi ( 66% ) se simt supărați la gândul că animalul lor îmbătrânește.

) se simt supărați la gândul că animalul lor îmbătrânește. Peste jumătate (55%) evită să se gândească sau să vorbească despre acest subiect deoarece li se pare prea trist.

În același timp, proprietarii sunt foarte implicați în celebrarea vieții animalelor lor:

74% cumpără cadouri pentru momente importante, precum zilele de naștere.

cumpără cadouri pentru momente importante, precum zilele de naștere. Peste jumătate ( 52% ) le sărbătoresc în fiecare an.

) le sărbătoresc în fiecare an. Aproape o treime (30%) declară că cheltuiesc mai mult pe cadourile de zi de naștere pentru animalele lor decât pentru propriii copii.

În ciuda acestei conexiuni emoționale puternice, mulți proprietari ar putea rata o oportunitate critică de a susține sănătatea viitoare a animalului, limitându-se doar la celebrarea vârstei. Puțin peste doi din cinci proprietari chestionați (44%) spun că se gândesc la îmbătrânire abia atunci când apar probleme de sănătate, ceea ce indică o lipsă de conștientizare cu privire la momentul optim în care ar trebui să acționeze.

Experții veterinari subliniază importanța acestui aspect, în special deoarece generația numeroasă de „animale de pandemie” ajunge la vârsta de mijloc — de regulă în jurul vârstei de 6 sau 7 ani. Acesta este momentul în care primele schimbări biologice asociate îmbătrânirii încep să se dezvolte la nivel celular, adesea înainte ca semnele vizibile să apară.

„Tendințele din medicina veterinară și industrie ne arată că trebuie să avem o direcție clară pentru longevitatea animalelor de companie. Este necesară o abordare bazată în primul rând pe empatie față de proprietari, dat fiind subiectul sensibil, apoi nutriție sănătoasă, servicii medicale personalizate și, desigur, inovație tehnologică”, spune dr. Daniel Lescai, medic veterinar și lector universitar.

O generație de „animale de companie din pandemie” ajunge într-un moment definitoriu, mii de proprietari marcând acest lucru pe TikTok

În urma unei creșteri explozive a numărului de animale de companie la nivel global în timpul pandemiei, această cohortă intră acum în etapa de vârstă mijlocie, oferind o oportunitate de a îmbunătăți durata de viață sănătoasă a unei întregi generații. Această schimbare se reflectă și cultural, prin postări virale pe TikTok care celebrează „animalele din pandemie” ce împlinesc acum vârsta de șase ani.

Deși animalele aflate în această etapă a vieții par adesea sănătoase și active, noile cercetări științifice prezentate la Simpozionul Veterinar Royal Canin 2026, care a avut loc în Montpellier, Franța, demonstrează că îmbătrânirea este un proces biologic gradual care începe mai devreme decât se așteaptă mulți. Modificări fiziologice subtile, cum ar fi schimbările nivelului de energie la pisici sau mobilitatea redusă la câini, pot apărea cu mult înaintea semnelor vizibile, ceea ce înseamnă că această perioadă oferă o fereastră importantă pentru a susține bunăstarea pe termen lung.

Totuși, această etapă timpurie poate fi ușor de trecut cu vederea. Aproape o treime (31%) dintre proprietarii chestionați spun că amână luarea unor măsuri timpurii deoarece animalul lor „pare să fie bine”, subliniind astfel necesitatea unei tranziții către o abordare mai proactivă a îngrijirii.

Îmbătrânirea nu este un proces fix și exact, iar intervenția timpurie poate face o diferență reală pentru calitatea vieții animalelor de companie

Deși îmbătrânirea în sine este inevitabilă, modul în care animalele îmbătrânesc este influențat tot mai mult, conform studiilor, de factori precum nutriția, controlul greutății corporale, nivelului de activitate fizică și monitorizarea regulată prin intervenții timpurii.

Perspectivele științifice prezentate la Vet Symposium Royal Canin 2026 evidențiază conceptul de „healthspan” (durata de viață sănătoasă) – perioada din viața unui animal petrecută cu stare bună de sănătate, înainte de apariția bolilor clinice cronice și a dizabilităților legate de vârstă. Susținerea animalelor de companie în timpul etapei de mijloc a vieții poate juca un rol important în menținerea sănătății, vitalității și a stării generale de bine în anii ce urmează.

Cu toate acestea, ideile preconcepute persistă. Peste o treime (38%) dintre proprietarii chestionați cred că nu se poate face nimic în privința îmbătrânirii, iar unul din patru (25%) nu știe cum anumite riscuri de sănătate, precum diabetul, pot crește pe măsură ce animalele înaintează în vârstă.

„Îmbătrânirea începe mult mai devreme decât am vrea să credem, adesea când animalele noastre de companie par încă pline de energie. Știu că este dureros să ne gândim la trecerea timpului, însă această etapă de mijloc este «fereastra noastră de aur» pentru a le proteja viitorul. Prin controale regulate și o atenție sporită la micile schimbări de comportament sau energie, le putem oferi nu doar mai mulți ani, ci o viață trăită în confort și vitalitate. Pași simpli, precum discuțiile preventive cu medicul veterinar și nutriția adaptată fiecărei etape, sunt cea mai sinceră formă de iubire pe care le-o putem arăta pe măsură ce cresc”, a explicat Dr. Otilia Grigoraș, medic veterinar.

Pe măsură ce o întreagă generație de animale de companie din pandemie ajunge la vârsta a doua, aceste perspective arată că îmbătrânirea nu este ceva de care să ne temem, ci o oportunitate pentru proprietari de a lua măsuri mici și proactive care să ajute la menținerea animalelor noastre iubite în formă maximă pentru mai mult timp.

