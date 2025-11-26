Pisica serval are o constituție asemănătoare unui ghepard, dar este mult mai mică decât acesta. Totuși, este mai mare decât o pisică domestică și, provenind, precum ghepardul, din Africa sub-sahariană, are anumite nevoi speciale, precizează The Spruce Pets.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Printre aceste nevoi se numără spațiul mare, climatul cald și o dietă specifică unui animal de pradă. Dacă ai grijă de un serval, trebuie să știi că poate trăi și până la 20 de ani, deci este un animal longeviv.

Caracteristicile unei pisici serval

O pisică are 4-5 kilograme, pe când un serval poate avea între 10 și 20 de kilograme. De asemenea, lungimea sa este impresionantă, de până la 60 de centimetri.

Aspectul blănii aduce și el cu un ghepard, fiind bej cu pete negre. Nivelul de energie este și el similar cu cel al felinei mari, deci un serval va avea nevoie de multă activitate.

Mai mult decât atât, aceasta nu este cea mai prietenoasă pisică. De aceea, nu-ți recomandăm să adopți una dacă ai copii mici sau alte animale de companie. Chiar și așa, pisica serval se poate atașa de câțiva oameni. Dacă o tratezi cum se cuvine, atunci te va răsplăti cu prietenia sa.

Cum ai grijă de un serval?

Ca să îngrijești un serval, ai nevoie de un spațiu mare, cum ar fi o curte. Va fi însă o problemă pe timpul iernii, întrucât această felină nu se împacă bine cu temperaturile scăzute. Pentru acest anotimp, poți amenaja un spațiu interior.

Totuși, pisicile serval nu sunt de apartament, tocmai pentru că nivelul lor de energie este foarte ridicat. Trebuie să ții cont și de faptul că felinele din această specie obișnuiesc să sară, deci pot amenința integritatea obiectelor de prin casă. Așadar, nu sunt feline de apartament, iar spațiul exterior trebuie împrejmuit cu un gard înalt pentru a evita evadarea.

Există situații în care un serval poate sta într-un apartament, așa cum este cazul celui din videoul de mai jos. Chloe este unul dintre cele mai cunoscute feline serval de pe internet:

În plus, este esențial să mergi cu pisica la un medic veterinar care știe să trateze și animale exotice. Aceștia se găsesc, de regulă, în orașele mari din România.

Probleme de sănătate

O problemă des întâlnită la un serval este faptul că pot înghiți diverse obiecte, care vor rămâne blocate în tractul gastrointestinal. Și pentru că sunt animale care mănâncă mult și repede, hrana le poate rămâne blocată în gât.

Din cauza nivelului lor ridicat de energie, pot apărea și accidentări. De aceea, este important să creezi un mediu cât mai sigur, cu o probabilitate redusă de accidente.

Dieta unui serval

Servalul este o felină exclusiv carnivoră și consumă carne crudă. Pot mânca aproape orice, precum vită, pui, reptile sau rozătoare. Nu consumă mâncare procesată, deci bobițele și pateurile cu care hrănești o pisică obișnuită nu sunt indicate pentru un serval.

Poți adopta un serval în România?

Da, poți adopta, dar sunt mai multe reguli stricte, care țin de bunăstarea și adăpostirea animalului. În afară de aceste condiții, ai nevoie de o autorizație sanitar-veterinară. Pe deasupra, trebuie să dovedești că ai luat animalul în condiții legale, nu din sălbăticie.

Așadar, nu doar întreținerea și îngrijirea unui serval presupune o mare responsabilitate (mai mare decât în cazul unei pisici), ci și îndeplinirea condițiilor legale.