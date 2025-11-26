Vulpile au nevoie de o dietă echilibrată, care să includă legume, carne și chiar fructe. Asemenea câinilor, vulpile sunt omnivore, precizează The Spruce Pets.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Dar ce să-i dai, mai exact, să mănânce? Hai să-ți arătăm cele mai importante aspecte legate de dieta unei vulpi!

Proteină pentru vulpe

În mediul lor natural, vulpile vânează animale mici, precum rozătoarele. Au și obiceiul să atace păsări domestice, deci au opțiuni variate pentru sursa de proteină. Dar prietenul tău blănos nu trebuie să vâneze ca să se delecteze cu hrana preferată.

Hrana pentru pisici este bună și pentru vulpi, dar numai ocazional. Deși conține taurină, aminoacid esențial pentru vulpi, nu are valorile nutriționale bune pentru acest animal. În schimb, poți hrăni vulpea cu mâncare pentru câini. Este important ca aceasta să fie de calitate și să conțină, pe lângă proteine, carbohidrați complecși, vitamine și minerale.

Carnea de pui este bogată în taurină. Îți recomandăm să o fierbi și să elimini oasele. Acestea pot provoca răni grave în tractul gastrointestinal.

Dieta poate include și ouă, o sursă bună de proteine și taurină. Cea mai sigură variantă sunt ouăle fierte sau omleta fără ulei și condimente. În acest mod, vei elimina orice risc de infecție cu bacterii.

De asemenea, vulpile mănâncă și insecte, precum lăcuste, greieri, larve, viermi de făină sau chiar râme. Acestea oferă proteine care se digeră ușor și grăsimi bune.

Hrană de origine vegetală pentru vulpi

Legumele trebuie să facă parte din regimul alimentar zilnic al vulpii, dar nu în cantități mari. În cazul fructelor, acestea trebuie să fie acordate ocazional, ca recompense, dar nu în fiecare zi. Vulpile adoră fructele de pădure, dar și cireșele. Ai grijă să le oferi fără sâmbure, pentru că acesta le poate cauza probleme. Sunt de evitat stafidele și strugurii, întrucât acestea pot afecta rinichii.

Vulpile nu mănâncă cereale, deci nu este nevoie să le incluzi în alimentație, din moment ce le oferi deja legume și hrană pentru câini.

Concluzii

Deși dieta unei vulpi include multe ingrediente pe care le cunoști, trebuie să ai câteva lucruri de luat în vedere. Acoperă necesitatea de taurină cu ouă și mai ales carne de pui. Fructele trebuie să fie în cantități mici, o dată sau cel mult de două ori pe săptămână.

Pentru mai multe detalii, consultă și videoul de mai jos: