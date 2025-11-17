În multe privințe, vulpile seamănă cu câinii domesticiți, ceea ce este normal, având în vedere că fac parte din aceeași familie canină. Vulpile pot fi simpatice, afectuoase și pline de energie, dar trebuie să ții cont de mai multe aspecte.

Șiretenia le ajută să scape foarte ușor dintr-un spațiu închis. De asemenea, trebuie să creezi interacțiuni între vulpe și alte animale de companie din casă, precizează thesprucepets.com.

Totodată, legislația din România nu permite adoptarea animalelor sălbatice, astfel că nu poți merge în pădure și să iei, pur și simplu o vulpe. Îți trebuie o autorizație specială și există reguli stricte prin care se asigură bunăstarea animalului.

Dacă te încadrezi și este totul legal, atunci află mai multe despre cele 10 opțiuni pe care ți le prezentăm!

Cele mai simpatice specii de vulpe

Fenec

Vulpea fenec este cea mai populară, în principal datorită urechilor foarte mari și a taliei mici. Totodată, trăiesc mult, până la 15 ani. Nu sunt tocmai potrivite pentru căminele cu copii mici, pentru că tind să muște (nu au o mușcătură severă) destul de frecvent.

Vulpe roșie

Vulpea roșie nu este la fel de populară ca vulpea fenec, dar mulți o consideră un fel de pisică mai mare. Totuși, nu este domesticită, deci pot fi unele probleme. Legal, va fi dificil să adopți o vulpe, iar din punct de vedere al comportamentului, pot pune probleme. Își marchează teritoriul, iar urina lor are un miros extrem de puternic. Așadar, fără castrare sau sterilizare, nu ai cum să o ții. Totodată, au nevoie de mult spațiu și le place să sape.

Vulpe polară

Are multe similarități cu vulpea roșie, dar este mai mică și, firește, blana ei este albă. În rest, are aceleași caracteristici ca ruda sa apropiată. Este plină de energie, îi place să sape și este un animal teritorial, care își va marca granițele. Totuși, are un temperament plăcut și se întâmplă foarte rar să arate agresivitate.

Vulpe argintie

Vulpea argintie este o variantă domesticită a celei roșii, deci nu are caracteristicile neplăcute, precum marcarea teritoriului. Are mai degrabă comportamentul unui câine și este foarte ușor de întreținut. Totuși, există multe impedimente în obținerea unui exemplar. Specia a fost creată prin selecție artificială în Rusia și este foarte dificil de achiziționat. Prețul unui pui poate fi și de 10.000 de dolari sau mai mult.

Vulpe gri

Vulpile gri sunt cele mai liniștite și prietenoase, dar, pentru că sunt sălbatice, este foarte dificil să le ții în casă. Își marchează teritoriul și chiar dacă urina lor nu are un miros la fel de puternic ca cel al altor specii, poate cauza neplăceri. Totodată, are obiceiul să roadă obiecte și să facă gropi.

Vulpe cu urechi de liliac

Aceasta este o specie foarte rară de vulpe care provine din Africa. Spre deosebire de altele, sunt în principal insectivore, iar termitele și gândacii de bălegar formează 80% din dieta lor. Totuși, pot mânca legume și carne. Pot fi ținute în casă, dar au tendința să scape, pentru că, în mod natural, teritoriul lor trebuie să fie mare. Ca multe alte specii de vulpe, și acestea sapă și își marchează teritoriul.

Vulpe de prerie

Aceasta este o specie rară de vulpe care provine din America de Nord, dar sunt îndrăgite pentru temperamentul lor afectuos. Sunt mai liniștite și cu un nivel de energie mai scăzut decât alte specii, inclusiv vulpea fenec. Sunt mai ușor de dresat, iar dieta lor omnivoră permite o varietate mai mare de alimente, cum ar fi fructe, carne și insecte. Sunt longevive, iar în captivitate pot trăi până la 14 ani.

Vulpe pitică

Vulpea pitică are multe asemănări cu vulpea de prerie. Sunt tot animale mici și provin din America de Nord. Sunt și foarte curioase, ceea ce le face sociabile. Așadar, se poate atașa rapid de tine. Dieta lor omnivoră trebuie să fie bogată în proteină, fructe și legume. De asemenea, aceste vulpi adoră gustări, mai ales greierii și viermii de făină. Această specie scoate rar sunete, deci căminul tău va rămâne liniștit.

Vulpe palidă

Vulpea palidă este o altă raritate în lumea animalelor de companie exotice. Provin din Africa, iar aducerea unui exemplar te poate costa mai multe mii de dolari. Dar dacă vrei neapărat, merită, pentru că este ușor de dresat, nu lasă mirosuri și este prietenoasă. În schimb, poate fi destul de vocală.

Vulpe de stepă

Vulpea de stepă are multe asemănări cu vulpea de prerie, atât la aspect, cât și la comportament. Această specie este mai ușor de dresat, dar tinde să-și marcheze teritoriul, iar urina sa are un miros puternic. Dacă o ții într-un spațiu închis, oferă-i posibilitatea să se cațere. Trebuie să mai ții cont că primăvara năpârlește puternic, deci va lăsa mult păr.