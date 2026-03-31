Pe măsură ce copiii pleacă de acasă, Generația X crește numărul de animale de companie, în perioada cunoscută drept etapa „cuibului gol”.

Generația X surprinde industria animalelor de companie

Contrar așteptărilor, Generația X, considerată cândva „generația pierdută” pentru industria de animale de companie, a înregistrat o creștere importantă în 2025, contribuind semnificativ la creșterea populației de animale de companie. Potrivit celui mai recent Studiu Național al Proprietarilor de Animale realizat de American Pet Product Association, numărul proprietarilor de animale din Generația X a crescut cu 12% față de anul precedent.

„A crescut aproape 20% în ultimii șase-șapte ani,” a declarat Ingrid Chu în prezentarea sa de la Global Pet Expo 2026. „Creșterea nu este la fel de spectaculoasă în acest an, dar trendul continuă să fie ascendent.”

În 2025, deținerea câinilor în rândul Generației X a crescut cu 12%, a pisicilor cu 8%, iar animalele mai mici au înregistrat creșteri și mai mari, deși în număr absolut mai mic. Păsările au crescut cu 25%, reptilele cu 20%, iar peștii de apă dulce cu 17% comparativ cu 2024, notează Pet Food Industry.

Cuibul gol devine oportunitate pentru animale

Millennials și Generația Z rămân principalii posesori de animale de companie, mai ales atunci când își formează propriile gospodării. Plecarea copiilor de acasă stimulează însă creșterea interesului pentru animale în rândul Generației X.

„Nu mai sunt copii în casă,” spune Chu. „Mulți membri ai Generației X au case goale. Dacă ai pierdut un animal de companie și nu îl înlocuiești, casa devine foarte liniștită.”

Această etapă a vieții, numită „cuib gol”, determină membrii Generației X, născuți între mijlocul anilor ’60 și începutul anilor ’80, să adopte sau să cumpere animale pentru companie. Ele umplu golurile emoționale și contribuie la stilul de viață afectat de plecarea copiilor adulți.

Datele din industrie arată că rata deținătorilor de animale în gospodăriile de vârstă medie rămâne ridicată, cu câinii și pisicile în fruntea preferințelor. Această tendință influențează și comportamentul de cumpărare, deoarece acești proprietari dispun adesea de venituri mai mari și sunt mai înclinați să achiziționeze hrană premium pentru animale. Astfel, Generația X devine un segment stabil și semnificativ din punct de vedere economic în piața de îngrijire a animalelor de companie.

Generația X poate fi tristă că cei mici au plecat, dar se bucură în același timp să umple casa cu prieteni blănoși, cu pene sau solzi.