O femeie a povestit cum este viața cu un Doberman adoptat din adăpost, recunoscând că nu se aștepta ca experiența să fie atât de frumoasă.

Viața cu un Doberman adoptat din adăpost

Potrivit unei postări de pe pagina de Facebook a ASPA București, Denisa și-a dorit foarte mult un câine din rasa Doberman, însă nu a vrut să cumpere unul. A văzut din întâmplare povestea lui Pablo, un metis de Doberman, astfel că a mers la adăpostul din Bragadiru pentru a-l cunoaște. Nu se aștepta ca blănosul să devină sufletul ei pereche într-un timp atât de scurt.

„Era chiar în prima cușcă și mi-a atras imediat atenția, mai ales că este metis de Doberman. Am vrut totuși să văd și alți câini, dar la final m-am întors tot la el. L-am rezervat inițial, pentru că nu eram încă mutată, dar după doar două zile m-am întors și l-am adoptat — nu am mai avut răbdare.

La început era agitat și dorea constant să iasă afară, dar, ușor-ușor, a înțeles rutina și s-a liniștit. Este foarte energic, jucăuș și extrem de prietenos cu oamenii. M-a surprins cât de cuminte este — nu a făcut probleme în casă și, în afară de un mic „incident” cu niște așternuturi, nu a stricat nimic. Știa deja să meargă în lesă și avea câteva reguli de bază, ceea ce m-a ajutat mult.

Cred că oricine își dorește un câine ar trebui să viziteze mai întâi adăposturile. Sunt foarte mulți câini, inclusiv de rasă sau metiși, care așteaptă o șansă și o familie. Pentru mine, Pablo este alegerea perfectă și nu mi-aș mai imagina viața fără el”, a povestit Denisa pentru ASPA.

