Doar unul din cinci stăpâni de câini se informează asupra costurilor veterinare înainte de a adopta un animal, arată un studiu realizat de Dogs Trust. Lipsa informării poate duce la renunțarea la animale, mii de stăpâni cerând deja ajutor în acest an.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Costuri veterinare și responsabilitatea stăpânului

Din National Dog Survey, la care au participat peste 340.000 de persoane, doar 22% dintre stăpâni au verificat costurile veterinare înainte de adopție. Cei interesați de costul adopției sau al achiziției au fost puțin mai mulți, 27%.

Doar 29% s-au documentat despre rasa și metodele de dresaj, iar 33% despre necesarul de exerciții al câinelui. Josh Heath, responsabil public la Dogs Trust, subliniază că veterinarii pot oferi informații clare despre costurile pe termen lung, îngrijirea preventivă și responsabilitățile stăpânului, notează Vet Times.

Renunțarea la câini din lipsă de informare

Peste 7.000 de stăpâni din UK au cerut ajutor pentru a renunța la câinii lor anul acesta. Aproximativ 30% au spus că nu mai fac față responsabilităților, iar 11% au menționat presiuni financiare. Dogs Trust și RSPCA lucrează la un cadru pentru proprietari responsabili, pentru a preveni aceste situații.

„Responsabilitatea de a avea un câine începe mult înainte ca acesta să ajungă acasă. Informarea corectă despre nevoi și costuri face diferența între o viață fericită și una dificilă.”

Surse de informare înainte de adopție

Majoritatea stăpânilor se bazează pe surse „informale”: 49% caută informații pe internet, iar 17% pe rețelele sociale. Doar 6% apelează la organizații de protecție a animalelor, procent care urcă la 13% în cazul adopțiilor din adăposturi.

Rob Williams, președintele BVA, confirmă că veterinarii sunt bine poziționați să ofere sfaturi înainte de achiziție, inclusiv despre prevenție și vaccinări.