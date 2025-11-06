Pisicile care miaună la orice oră nu sunt nebune, ci purtătoarele unei gene unice. Cel mai nou studiu schimbă felul în care înțelegem felinele

Stăpânii de pisici știu că unele sunt vorbărețe, cer mâncare și atenție cu glas puternic, în timp ce altele preferă să tacă și să privească de la distanță. De ce această diferență uriașă de personalitate? Răspunsul este ascuns în genele lor, au descoperit oamenii de știință.

O nouă descoperire despre pisici

Cercetătorii de la Universitatea din Kyoto, conduși de Yume Okamoto, au analizat ADN-ul a 280 de pisici sterilizate și chestionare despre comportamentul lor și au aflat că gena receptorului de androgen (AR), implicată în răspunsul organismului la hormoni precum testosteronul, joacă un rol cheie, scrie BBC.

De ce miaună atât de des

Felinele cu o variantă „scurtă” a acestei gene miaună mai des și sunt mai vocale, în timp ce pisicile cu o variantă „lungă”, întâlnită mai des la rasele pedigree, sunt mai liniștite și mai puțin agresive.

Surprinzător, masculii cu varianta scurtă sunt mai vocali, iar femelele – mai agresive față de străini. Aceste descoperiri arată că domesticirea pisicilor nu a dus neapărat la o reducere a comportamentelor agresive sau vocale, ci unele trăsături ancestrale încă ajută la adaptarea lor în mediul domestic, unde competiția pentru atenția omului poate fi intensă.

Ce scoate în evidență studiul

Similar cu păsările din mediul urban, cum sunt pescărușii gălăgioși și agresivi, pisicile folosesc vocalizările și atitudinile dominante pentru hrană și spațiu. Studiul evidențiază o lecție importantă despre evoluția comportamentului felin: nu există un singur „temperament ideal” pentru pisici, ci o varietate de trăsături utile în contexte diferite. Așadar, data viitoare când pisica ta face gălăgie pentru că îi este foame, amintește-ți că vocea ei este în gene.

