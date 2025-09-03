Delicioasă pentru oameni, letală pentru pisici. O legumă banală face ravagii în organismul felinelor, dacă e ingerată accidental / Un studiu arată cum atacă globulele roșii, ducând la letargie, pierderea apetitului și chiar moarte

Un studiu recent, publicat în revista Discover Animal și citat de The Independent, atrage atenția asupra unui caz rar, dar extrem de grav: o pisică de casă a făcut anemie severă după ce a mâncat ceapă. Specialiștii de la Clinica Veterinaria Colombo din Italia au raportat o situație dramatică în care consumul accidental al acestei legume aparent inofensive a dus la distrugerea prematură a globulelor roșii și, în cele din urmă, la moartea animalului.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Cum acționează ceapa asupra organismului pisicilor

Pisicile sunt carnivore obligatorii și au un profil metabolic unic. Lipsa unor enzime esențiale le face deosebit de sensibile la anumiți compuși, precum tiosulfatul, prezent în ceapă. Acest compus provoacă stres oxidativ puternic asupra celulelor roșii din sânge, distrugându-le și împiedicându-le să mai transporte oxigen eficient.

Simptomele alarmante ale intoxicației

În cazul prezentat, pisica a început să manifeste letargie puternică și pierderea poftei de mâncare. Analizele de sânge au arătat o reducere drastică a numărului de globule roșii, confirmând diagnosticul de anemie hemolitică. Printre semnele specifice descoperite s-au numărat:

prezența corpurilor Heinz (HB) – agregate de hemoglobină denaturată, dovadă clară a deteriorării oxidative a globulelor roșii;

„celule fantomă” – resturi de globule roșii care și-au pierdut conținutul intracelular, semn al unui proces de distrugere masivă.

Aceste constatări descriu în premieră modificările eritrocitare atât de severe cauzate de ceapă.

De ce acest caz este unic în literatura medicală

Cercetătorii au dezvăluit că pisica studiată avea un procent neobișnuit de mare de celule fantomă și corpi Heinz de dimensiuni remarcabile. Acest lucru nu fusese raportat anterior în cazurile de intoxicație cu ceapă la pisici și scoate în evidență severitatea procesului de deteriorare celulară.

„Acest caz sugerează că ingerarea de ceapă provoacă anemie cu modificări eritrocitare mai severe, cum ar fi celulele fantomă cu HBs remarcabil de mari, valori care nu au mai fost depistate la pisici”, au precizat oamenii de știință.

De regulă, tratamentul pentru astfel de intoxicații implică inducerea vărsăturilor pentru a limita absorbția compușilor toxici, urmată de terapie de susținere. În cazuri grave poate fi necesară transfuzia de sânge. Din păcate, în acest caz particular, pisica a fost eutanasiată ca urmare a prognosticului extrem de rezervat.

Pericolele ascunse din alimentele noastre

Ceapa nu este singura amenințare pentru animalele de companie. Usturoiul, ciocolata și alte alimente comune sunt la fel de toxice pentru pisici și câini. De aceea, specialiștii insistă ca aceste produse să fie ținute departe de patrude și ca proprietarii să fie mai bine informați despre riscurile alimentare.

Apel la responsabilitate

Oamenii de știință subliniază necesitatea unei campanii de conștientizare în rândul stăpânilor de animale de companie. Mulți nu realizează că un gest aparent inofensiv, cum este oferirea de gustări de la masă, are consecințe fatale pentru un animal sensibil.