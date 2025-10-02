Animalele de companie nu mai sunt pentru toți: Ce spun statisticile despre cheltuielile tot mai mari

Din ce în ce mai mulți americani se confruntă cu dificultăți financiare în a-și întreține animalele de companie. Un sondaj MetLife Pet Insurance arată că 1 din 5 proprietari de animale are datorii de peste 2.000 USD pentru îngrijirea pisicilor sau câinilor. În plus, 1 din 7 se confruntă cu „sărăcia animalelor de companie”, adică nu-și pot acoperi propriile nevoi de bază în timp ce își îngrijesc animalele.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Potrivit Rover, costul mediu pe viață al unui câine ajunge la aproape 35.000 USD, iar al unei pisici la 32.000 USD. Mulți proprietari se tem că prețurile veterinare îi vor împiedica să mai aibă animale, notează USA Today.

Animalele de companie ca parte din familie

În ciuda costurilor, animalele de companie sunt considerate membri ai familiei pentru milioane de americani. 94 de milioane de gospodării includ cel puțin un animal de companie, iar 2 din 3 americani văd animalele ca parte a Visului American.

Dar costurile cresc rapid: întreținerea unui câine mare poate ajunge la 5.295 USD pe an, iar o vizită de urgență pentru o pisică poate costa până la 1.850 USD. Mai mult de jumătate dintre proprietari au amânat vizite veterinare sau tratamente recomandate din cauza prețului.

Creșterea prețurilor la serviciile veterinare

Cheltuielile veterinare au crescut cu peste 60% din 2014. Pandemia COVID-19 a dus la un boom al adopțiilor de pisici și câini, dar deficitul de veterinari și asistente medicale a dus la creșterea prețurilor.

Tehnologiile veterinare moderne, precum RMN-ul sau CT-ul pentru animale, și specializările în urgențe, dermatologie sau anestezie, au crescut de asemenea costurile.

Merită asigurarea pentru animale de companie?

O soluție la costurile mari este asigurarea pentru animale. În 2024, peste 6,4 milioane de câini și pisici din SUA aveau asigurare. Primele anuale pentru câini sunt în medie 749 USD și pentru pisici 386 USD, crescând pentru animalele mai în vârstă.

Experții recomandă asigurarea pentru animale tineri și sănătoși pentru a reduce riscul unor costuri neașteptate. Totuși, polițele diferă mult, deci citirea detaliilor este crucială.

Cine nu-și mai permite un animal de companie?

Datorită costurilor crescute, mulți proprietari riscă să se afunde în datorii doar pentru a-și îngriji animalele. Cu toate acestea, beneficiile emoționale ale animalelor de companie rămân greu de evaluat în bani.

„E puțin ca și cum ai avea un copil: știi că va fi scump, dar nu realizezi cu adevărat până nu te afli în situație.”

Citește și:

Țara unde animalele de companie petrec ore întregi acasă: Noul raport arată că pisicile și câinii din Coreea de Sud rămân aproape 6 ore pe zi fără stăpân

Gaza, locul unde umanitatea se măsoară în vieți de animale salvate și unde Sulala Animal Rescue face minuni (VIDEO & FOTO)