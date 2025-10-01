Gaza, locul unde umanitatea se măsoară în vieți de animale salvate și unde Sulala Animal Rescue face minuni (VIDEO & FOTO)

Într-un loc unde oamenii se luptă zi de zi pentru supraviețuire, în Fâșia Gaza, cine s-ar fi gândit că există azi cineva care își dedică viața și resursele animalelor? În mijlocul ruinelor, printre sirene, praf și gloanțe, un ONG luptă în continuare pentru animalele rănite sau abandonate.

Sulala Animal Rescue e singura organizație de protecție a animalelor din Fâșia Gaza, iar lupta oamenilor de la Sulala e acum mai grea ca niciodată, după aproape 2 ani de război.

Povestea unui început improbabil

Totul a pornit în 2006, când Saeed Al-Err, un bărbat din Gaza care iubește necondiționat animalele, s-a hotărât să nu mai rămână spectator la suferința cățeilor și pisicilor abandonate pe străzi. Câinii erau vânați de autoritățile palestiniene pentru a fi ridicați de pe străzi și eutanasiați, iar pisicile trăiau din resturile aruncate de oameni. Saeed a vândut atunci mașina familiei și a făcut împrumuturi la bancă pentru a închiria un teren unde să-și construiască propriul adăpost. Zis și făcut. Acela a fost primul pas spre ceea ce astăzi este recunoscut internațional drept un simbol al compasiunii în mijlocul războiului.

O misiune din inimă, dar azi fără resurse

Odată cu începerea războiului din Gaza, resursele Sulala Animal Rescue au scăzut considerabil, iar cazurile de animale rănite și abandonate au crescut. Acum oamenii de la ONG se ocupă zilnic de salvarea, tratarea și hrănirea câinilor, pisicilor, cailor și chiar a măgarilor răniți sau abandonați. Unele animale sunt lovite de gloanțe, altele suferă de boli netratate, iar multe sunt pur și simplu părăsite în fugă de stăpânii lor.

Cu resurse extrem de limitate, organizația improvizează soluții uimitoare: cărucioare din biciclete și jucării reciclate pentru câinii paralizați, hrană preparată din ce se găsește pe piață atunci când carnea lipsește, clinici improvizate în tabere de refugiați pentru a continua tratamentele. Asociația e susținută acum prin donații de alte organizații din întreaga lume, dar în zona de război nu se găsesc alimente și medicamente pentru animale. De multe ori, voluntarii hrănesc câinii cu orez și legume, pentru că nu există altceva. Cu toate acestea, Saeed și echipa sa nu renunță. „Nu putem închide ochii la suferință. Dacă noi nu le ajutăm, cine o va face?”, spune el.

„Acesta este unul dintre multele cazuri pe care le-am văzut – o pisică care suferă de căderea părului cauzată de subnutriție”, așa prezintă salvatorii unul dintre ultimele cazuri în care au intervenit.

Educație și speranță pentru generațiile viitoare

Înainte de începerea războiului, pe lângă îngrijirea animalelor, echipa Sulala vizita școli și grădinițe pentru a le vorbi copiilor despre bunătate și responsabilitate față de animale.

Un apel către lume

Deși Gaza este izolată, Sulala a reușit să atragă atenția presei internaționale și a organizațiilor de protecție a animalelor din alte țări. Donațiile din străinătate au devenit esențiale pentru supraviețuirea adăpostului și a sutelor de animale care depind de la asociație.

Lecția de umanitate

În mijlocul războiului, cei de la Sulala au aflat despre un copil care își dorea de ziua lui o pisicuță. Oamenii de la asociație au mers și i-au făcut cadou micului Ahmed un pui de pisică. În momentul în care copilul a văzut pisica, a izbucnit în plâns.

