Importanța jocului zilnic pentru sănătatea câinilor și a pisicilor: Cum să creezi un program echilibrat între joacă, relaxare și plimbări / Tips & tricks de la medicul veterinar Beatrice Ilea pentru a evita plictiseala și comportamentele distructive (VIDEO)

Cățeii și pisicile sunt animale active, care au nevoie de mișcare și de activități complexe pentru a-și menține starea de sănătate și mintea ascuțită. Totodată, atunci când sunt provocate să facă diverse lucruri, își vor concentra atenția asupra a ceea ce au de dus la bun sfârșit și nu vor mai dezvolta comportamente distructive, atât de supărătoare pentru deținătorii lor.

Medicul veterinar Beatrice Ilea a explicat, în exclusivitate, pentru Pets&Cats, cum putem crea un program care să fie echilibrat și care să conțină atât momente de relaxare, cât și plimbări și activități de joacă.

Importanța jocului zilnic pentru sănătatea câinilor și pisicilor

În cazul pisicilor, joaca poate imita vânătoarea, de pildă. Are rolul de a reduce stresul și, totodată, previne obezitatea.

În cazul câinilor, atât joaca, cât și plimbările ard energie, stimulează mintea și întăresc legătura cu stăpânul. Rolul lor este, de asemenea, de a reduce stresul, a menține o siluetă optimă și de a păstra sănătatea mentală în parametri optimi.

Important de spus este că lipsa jocului poate duce la anxietate, plictiseală și comportamente distructive atât în cazul câinilor, cat și al pisicilor.

Crearea unui program echilibrat între joacă, relaxare și plimbări

Rutina este esențială pentru animalele de companie. Creează predictibilitate, care le sugerează ideea de siguranță si de apartenență. De aceea, ideal ar fi să existe o structură similară cu cea de mai jos:

dimineața – ideal o plimbare scurtă + câteva minute de joacă activă (minge, teaser pentru pisici).

după-amiaza – puțin timp de relaxare + stimulare mentală (jucării interactive, puzzle-uri cu hrană).

seara – o plimbare mai lungă (pentru câini) sau sesiune de joacă intensă (pentru pisici).

Nu în ultimul rând, trebuie luat în calcul faptul că odihna este la fel de importantă. Știați că și animalele au nevoie de un colțișor liniștit pentru somn?

Tips & tricks pentru a evita plictiseala și comportamentele distructive

jucăriile se pot schimba periodic, nu trebuie s ă fie mereu aceleași.

se pot folosi jucării care eliberează hrană (kong, puzzle feeder).

se pot introduce mici sesiuni de dresaj zilnic (comenzi simple – “șezi”, “aport”).

amenajarea spațiului: pentru pisici rafturi sau copaci de cățărat, pentru câini trasee mici în casă sau curte.