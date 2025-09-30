Tot mai multe cupluri tinere din Statele Unite aleg să trăiască fără copii, dar cu… câini și pisici. Iar aceste animale de companie nu sunt doar simple hobby-uri, ci adevărați „membri ai familiei” pentru care proprietarii fac sacrificii financiare considerabile.

Un sondaj realizat de platforma americană de comparații de asigurări Insurify arată că peste 70% dintre cuplurile cu venit dublu și fără copii (cunoscute ca DINK – Dual Income, No Kids) pun bunăstarea animalelor pe primul loc, chiar dacă asta înseamnă să renunțe la economii sau la cheltuieli pentru ei înșiși, notează GlobalPETS.

Animalele de companie, prioritatea cuplurilor moderne

Pentru acești proprietari, câinii și pisicile sunt tratați ca niște „copii blănoși”. 46% dintre respondenți spun că își consideră animalele drept „fur babies”, iar alți 38% le văd ca membri de familie. Peste 80% se prezintă ca „mama” sau „tata” câinelui sau pisicii.

Cât cheltuie lunar un cuplu DINK pe câini și pisici

În medie, un cuplu fără copii din SUA cheltuie 158 de dolari (aproximativ 135 €) pe lună, adică aproape 1.900 de dolari pe an pentru animalele de companie.

Banii merg către:

hrană (87%),

recompense (77%),

jucării (61%),

vizite la veterinar (47%),

medicamente (35%),

grooming și îngrijire (28%),

gadgeturi și tehnologii pentru monitorizare (6%).

Interesant este că gusturile animalelor contează mai mult decât bugetul: 50% aleg hrana în funcție de preferințele câinelui sau pisicii, iar doar 48% după preț.

Veterinarul, între necesitate și stres financiar

Creșterea tarifelor la serviciile veterinare reprezintă o problemă serioasă: costurile au urcat cu 8% doar în ultimul an. Aproape jumătate dintre participanți (47%) își fac un buget special pentru vizitele la veterinar.

45% consideră îngrijirea medicală scumpă, dar esențială.

20% recunosc că aceste costuri sunt copleșitoare și provoacă stres financiar.

Sacrificii pentru animalele de companie

Pentru a face față acestor cheltuieli, 68% dintre cuplurile DINK recunosc că fac sacrificii:

34% au un job suplimentar sau un side hustle ,

33% au intrat în datorii cu carduri de credit sau împrumuturi,

29% au renunțat la economii,

15% au amânat chiar tratamente medicale personale, pentru a nu priva animalele de îngrijire.

Asigurarea pentru animale: o soluție ignorată

Deși cheltuielile sunt mari, doar 31% dintre cupluri au asigurare pentru animale de companie.

Chiar dacă majoritatea proprietarilor ar fi dispuși să plătească până la 5.000 de dolari pentru o intervenție salvatoare, 36% recunosc că nu ar putea acoperi o urgență medicală neașteptată. Mulți preferă să intre în datorii decât să prevină prin asigurare.

Costurile sunt accesibile – aproximativ 44 $/lună pentru câini și 24 $/lună pentru pisici –, dar rămân încă neglijate.

Răsfățul animalelor: haine, gadgeturi și zile de naștere

Câinii și pisicile cuplurilor DINK nu duc lipsă de răsfăț.

54% primesc haine sau costume,

43% au parte de jucării premium sau recompense de lux,

26% sunt răsfățați fără limită de buget,

43% își serbează ziua de naștere ca un adevărat membru al familiei.

În plus, 86% dintre animale dorm în patul stăpânilor, iar 65% se bucură de muzică sau TV atunci când aceștia lipsesc de acasă.

De ce preferă cuplurile animalele în locul copiilor

Nu e de mirare că 68% dintre cuplurile DINK spun că preferă animalele copiilor, chiar dacă 39% iau în calcul să devină părinți mai târziu.

Pentru moment, avantajele animalelor par evidente:

costuri mai mici decât creșterea unui copil,

libertate financiară și personală,

satisfacție emoțională și companie constantă.

Concluzie

Trendul este clar: pentru cuplurile fără copii, animalele de companie sunt mai mult decât simple viețuitoare – sunt „copiii” lor. Chiar dacă acest lucru înseamnă sacrificii financiare și datorii, câinii și pisicile primesc prioritate.

Acest fenomen nu arată doar dragostea uriașă a oamenilor pentru animale, ci și schimbările sociale și economice care transformă modul în care definim „familia” în prezent.

