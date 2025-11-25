Sentimentul potrivit căruia animalele de companie sunt membri ai familiei a schimbat și modul în care oamenii aleg hrana pentru necuvântătoare. Concret, mulți proprietari se orientează către produse care seamănă cu alimentația umană, precum hrana refrigerată, „proaspătă” sau chiar de tip „human-grade” (alimente pentru animale considerate sigure și pentru oameni). Deși aceste produse sunt promovate ca fiind mai sănătoase, efectele lor sunt vizibile asupra mediului, potrivit AP News.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Specialiștii în nutriție veterinară avertizează că nu există suficiente studii care să arate că hrana human-grade îmbunătățește starea de sănătate a animalelor. Alison Manchester, profesor la Universitatea Cornell, subliniază că hrana industrială clasică (uscată sau umedă) este formulată pentru a fi potrivită din punct de vedere nutritiv și, în plus, valorifică părți ale animalelor care nu sunt consumate de oameni. În acest fel, se reduce risipa alimentară. În schimb, folosirea cărnii de calitate umană pentru hrana animalelor crește presiunea asupra mediului.

Hrana pentru animale, sursă de poluare

Impactul climatic al animalelor de companie este un subiect care a început să fie tot mai prezent în discursurile publice. Deoarece majoritatea câinilor și pisicilor consumă carne, hrana lor reprezintă o parte importantă din amprenta ecologică asociată consumului de proteine de origine animală.

În Statele Unite, de exemplu, hrana pentru animale este responsabilă pentru o proporție importantă a impactului generat de consumul de carne la nivel național. De asemenea, alegerea tipului de proteină influențează impactul gazelor cu efect de seră. Carnea de vită este considerată cea mai poluantă, în timp ce puiul și peștele au o amprentă climatică mai redusă. Deloc surprinzător, produsele pe bază de plante sunt cele mai prietenoase cu mediul. Câinii pot avea o alimentație sănătoasă chiar și fără carne, dacă hrana este formulată potrivit. Pisicile, însă, au nevoie de nutrienți care se regăsesc în mod natural în produsele animale, motiv pentru care variantele vegane existente pe piață nu sunt adecvate pentru ele.

Etichetele produselor, utile în luarea deciziei

Pentru proprietarii care vor să facă alegeri mai sustenabile, etichetele produselor le oferă indiciile de care au nevoie. De exemplu, hrana care conține organe sau alte subproduse nutritive are, de obicei, un impact mai redus decât cea realizată din bucăți de carne de primă calitate. Unele mărci adoptă practici responsabile, vizibile prin certificări ecologice care indică un proces de producție mai puțin poluant.

Impactul unui animal de companie asupra mediului nu este determinat doar de hrana pe care o consumă. Poate părea surorinzător, dar adopția din adăposturi este o opțiune mai sustenabilă decât achiziția de la crescători. Și dimensiunea câinelui are un rol important, deoarece un animal mai mare are nevoie de mai multă hrană și produce mai multe deșeuri.

Este bine de avut în vedere și că accesoriile pot contribui la reducerea poluării, mai ales atunci când sunt realizate din materiale durabile sau reciclabile.

De cele mai multe ori, soluțiile sunt surprinzător de simple. Unele pisici, de exemplu, se bucură mai mult de o cutie din carton sau de o banală chitanță decât de jucării complexe.