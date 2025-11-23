Tot mai mulți stăpâni aleg să gătească acasă pentru câinii lor, convinși că astfel pot oferi o hrană mai naturală, mai sănătoasă și mai bine controlată. Dar cât de sigură este, de fapt, mâncarea preparată în bucătăria proprie? Un nou studiu amplu realizat în Statele Unite ridică semne serioase de întrebare și atrage atenția asupra riscurilor nutriționale la care sunt expuși câinii hrăniți cu diete homemade.

Un studiu uriaș: 1.726 de rețete analizate

Cercetarea, realizată de Dog Aging Project în colaborare cu Texas A&M University și publicată în American Journal of Veterinary Research, a analizat 1.726 de diete gătite acasă. Informațiile au fost colectate de la proprietarii a peste 50.000 de câini înscriși în proiect, iar rețetele au fost evaluate cu ajutorul Balance It, un instrument specializat și aliniat recomandărilor FDA și AAFCO pentru nutriția canină, notează Pet Food Industrty.

Rezultatul? Doar 6% dintre rețetele analizate aveau potențialul de a fi complete nutrițional.

Și chiar și acest procent este optimist.

Cercetătorul Dr. Janice O’Brien explică: „Pentru că studiul nu a inclus cantități exacte de ingrediente, este posibil ca procentul real al dietelor cu adevărat complete să fie chiar mai mic de 6%.”

Cu alte cuvinte, majoritatea covârșitoare a dietelor pregătite acasă nu reușesc să acopere nevoile nutriționale de bază ale unui câine.

De ce rețetele homemade sunt atât de greu de echilibrat?

Specialiștii subliniază că formularea unei diete corecte pentru câini este mult mai complexă decât pare. Iată principalele probleme identificate:

Lipsa nutrienților esențiali

Multe rețete populare online sau transmise „din vorbă în vorbă” omit ingrediente vitale sau nu oferă proporțiile corecte de nutrienți.

Substituțiile „inofensive” pot deveni periculoase

Schimbarea unui ulei cu altul, eliminarea unui supliment sau adăugarea unui ingredient în plus pot dezechilibra întreaga formulă.

Dezechilibrul calciu-fosfor

Această problemă este extrem de frecventă.

Prea mult fosfor și prea puțin calciu pot duce la:

deformări osoase,



probleme articulare,



afecțiuni renale,



risc crescut de fracturi.

Pericolul ingredientelor toxice

Stăpânii includ uneori, fără să știe, ingrediente interzise câinilor:

strugurii , care pot provoca insuficiență renală acută;



oasele întregi , ce pot lăsa fragmente ascuțite în stomac și intestine.



Riscuri suplimentare pentru câinii bolnavi

Pentru câinii care deja suferă de afecțiuni cronice, diabet, boli renale sau alergii, o dietă neechilibrată nu este doar nesănătoasă — poate agrava simptomele și poate compromite întregul tratament.

Ce recomandă experții dacă vrei totuși să gătești acasă?

Studiul nu descurajează complet prepararea hranei acasă, însă subliniază câteva reguli esențiale:

Lucrează cu un nutriționist veterinar certificat

Doar un specialist poate formula o rețetă exactă, personalizată și sigură.

Urmează rețeta „la gram”

Nimic nu este opțional. Nu elimina suplimente, nu schimba ingredientele, nu modifica proporțiile.

Testează periodic hrana în laborator

Pentru dietele pe termen lung, este recomandată analiza compoziției pentru a te asigura că rețeta rămâne corectă.

Discută cu medicul veterinar înainte de orice schimbare majoră

Fiecare câine are nevoi diferite în funcție de vârstă, rasă, greutate și starea de sănătate.

Adevărul final: gătitul pentru câini poate fi sănătos, dar doar dacă este făcut corect

Hrana făcută în casă poate fi o opțiune excelentă — însă doar dacă este formulată științific, monitorizată și respectată cu strictețe.

Altfel, chiar și cu cele mai bune intenții, îi poți face rău câinelui.

Pentru majoritatea stăpânilor, experții recomandă fie hrana comercială completă și testată, fie colaborarea strânsă cu un nutriționist veterinar atunci când se dorește un meniu 100% homemade.