Cum să fii un stăpân responsabil: Reguli de bază pentru plimbarea câinelui

Claudiu Surmei 31 martie 0 comentarii
Câine scos la plimbare de stăpânul lui Sursa foto: Marysmn | Dreamstime.com

Plimbarea câinelui poate fi o experiență plăcută atât pentru tine, cât și pentru patrupedul tău, dar presupune și responsabilitate. Respectarea altor persoane și a altor câini în timpul plimbărilor ajută la siguranța câinelui și la protejarea mediului înconjurător. Iată câteva sfaturi esențiale pentru a te asigura că plimbarea decurge fără probleme, potrivit Life Companion.

Eticheta de bază pentru plimbarea câinelui

  • Colectează deșeurile câinelui tău – indiferent dacă ești la țară sau în oraș, strânge mereu excrementele câinelui și aruncă-le într-un coș de gunoi sau ia-le acasă. Este un gest de respect și igienă.
  • Ține câinele în lesă când este necesar – fii atent la alți oameni și câini, mai ales dacă patrupedul tău se sperie ușor sau te afli într-o zonă aglomerată.
  • Respectă ceilalți câini – nu permite câinelui să se apropie de alți câini fără permisiunea stăpânului lor.
  • Petrece timp cu câinele – consolidează legătura cu patrupedul tău prin atenție și joacă în timpul plimbării.
  • Lasă porțile cum le-ai găsit – respectă proprietățile private și urmează semnele sau indicațiile întâlnite pe traseu.
  • Salută alți stăpâni care plimbă câinele – un simplu „bună” sau un gest politicos este suficient.

Eticheta în lesă

  • Evită abordările frontale – apropierea de alți câini trebuie făcută din lateral, pentru a reduce tensiunea.
  • Oferă spațiu altor câini – lasă suficient loc pentru ca patrupedul tău să treacă pe lângă alți câini în lesă.
  • Controlează lesa – ține lesa ferm pentru a preveni săriturile sau deranjarea altor persoane.
  • Observă reacțiile câinelui – urmărește comportamentul câinelui și ajustează modul în care te apropii de alți câini.

Eticheta fără lesă

  • Recall bine pregătit – asigură-te că patrupedul răspunde prompt la chemare înainte de a-l lăsa liber.
  • Monitorizează comportamentul – supraveghează interacțiunile câinelui cu alți câini.
  • Separă câinii în lesă de cei liberi – nu permite câinelui liber să se apropie de câinii ținuți în lesă, pentru că aceștia pot fi mai nervoși sau reactivi.
  • Fii atent la împrejurimi – evită pericolele și zonele cu risc.
  • Nu solicita efort exagerat – dacă câinele nu se simte bine, nu îl ține afară prea mult timp.

Sfaturi suplimentare

  • Atenție la vreme – adaptează plimbările la temperatură și condiții meteo pentru confortul câinelui.
  • Evită situațiile periculoase – fii conștient de trafic, șantiere sau alte zone cu risc.
  • Fii un stăpân responsabil – curăță după câine și respectă ceilalți plimbători.

Bucură-te de plimbare – petrece timp de calitate cu patrupedul tău și transformă fiecare plimbare într-o experiență plăcută.

  • Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

