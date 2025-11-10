Un studiu realizat de Universitatea din Queensland (Australia) a descoperit că cele mai periculoase căpușe pentru animalele de companie preferă să se fixeze pe capul și gâtul câinilor și pisicilor. Această informație simplă, dar vitală, ar putea salva mii de animale în fiecare an, notează

Profesorul Stephen Barker, de la Școala de Chimie și Biostiințe Moleculare, explică faptul că rezultatele provin din cea mai amplă cercetare realizată până acum în Australia despre locurile în care căpușele se prind cel mai des, notează technology.org.

„Am analizat peste 10.000 de cazuri de animale mușcate de căpușa care produce paralizie (Ixodes holocyclus) în clinici veterinare din Brisbane, Gold Coast, Sunshine Coast și nordul orașului Sydney”, spune profesorul Barker.

Unde se ascund cel mai des căpușele care produc paralizie

Rezultatele au fost clare:

73% dintre câini aveau căpușa localizată pe cap, gât sau urechi .

63% dintre pisici prezentau aceleași zone de infestare.

Deși căpușele pot fi găsite și în alte locuri, cum ar fi nările, zona genitală sau între degete, cercetătorii recomandă ca verificarea să înceapă mereu de la cap și gât. Cu cât căpușa este descoperită și îndepărtată mai repede, cu atât cresc șansele ca animalul să se recupereze complet.

Simptomele toxinei de căpușă la câini și pisici

Profesorul Barker avertizează că toxina eliberată de căpușa paralizantă poate provoca simptome grave:

schimbări în voce sau comportament,

pierderea echilibrului (mers legănat),

paralizie progresivă a membrelor din spate.

„Îndepărtarea rapidă a căpușei este esențială. Fiecare oră contează pentru viața animalului”, subliniază specialistul.

De ce aleg căpușele capul și gâtul

Cercetătorii au observat că, indiferent unde se urcă inițial pe corpul animalului — coadă, picioare sau trunchi — căpușele adulte femele migrează spre cap și gât. Motivul exact nu este încă clar, dar se crede că aceste zone oferă acces mai ușor la sânge și protecție în blană.

Când este cel mai mare risc

Studiile anterioare arată că severitatea unui sezon de căpușe depinde de vremea din vara precedentă. Dacă vara este blândă și umedă, ouăle depuse de căpușe supraviețuiesc mai bine, iar primăvara aduce o explozie a populației.

Ce poți face ca stăpân responsabil

Verifică capul, gâtul și urechile câinelui sau pisicii după fiecare plimbare .

Ține animalele în lesă și pe poteci marcate în zonele cu vegetație.

Folosește tratament preventiv anti-căpușe recomandat de medicul veterinar.

Dacă observi simptome suspecte, mergi imediat la veterinar – nu aștepta.

„Fiecare oră poate face diferența între viață și moarte pentru un animal mușcat de căpușa paralizantă”, avertizează profesorul Barker.

Cercetarea completă a fost publicată în Australian Veterinary Journal.