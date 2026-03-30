Mai multe organizații pentru protecția animalelor din România lansează un apel urgent către cetățeni. Acestea cer sprijinul publicului pentru a documenta intervențiile hingherilor, în contextul unor suspiciuni tot mai frecvente de abuzuri asupra câinilor fără stăpân.

Reprezentanții ONG-urilor spun că demersurile împotriva hingherilor privați continuă și că implicarea oamenilor obișnuiți poate face diferența. Dovezile video și foto pot contribui la sancționarea neregulilor și la protejarea animalelor.

Ce trebuie să faci dacă vezi hingheri în acțiune

Organizațiile recomandă un lucru simplu: dacă observi echipe de hingheri în timpul capturării câinilor sau în momentul în care aceștia descarcă animale în adăposturi, folosește telefonul pentru a înregistra tot ce se întâmplă.

Este important să surprinzi:

fețele persoanelor implicate

numerele de înmatriculare ale mașinilor

interiorul vehiculelor, dacă este posibil

modul în care sunt tratate animalele

Reprezentanții ONG-urilor subliniază că filmarea în spațiul public este un drept legal. Oamenii nu trebuie să se lase intimidați sau descurajați.

Unde pot fi trimise dovezile

Materialele video și fotografiile pot fi transmise direct către organizațiile implicate, prin mesaj privat pe paginile lor de social media sau pe e-mail. În cazul în care apar dificultăți tehnice, voluntarii pot oferi îndrumare pentru trimiterea fișierelor.

Scopul este centralizarea dovezilor și folosirea lor în demersuri legale sau campanii de conștientizare.

Un efort comun pentru protejarea animalelor

ONG-urile atrag atenția că doar prin colaborare se pot opri abuzurile și încălcarea legislației. Implicarea cetățenilor poate ajuta la expunerea practicilor ilegale și la responsabilizarea celor implicați.

Mesajul integral al ONG-urilor

„Rugăminte mare!!! Demersurile împotriva hingherilor privați nu s-au oprit și nu se vor opri. Acum avem mare nevoie de voi.

Oriunde vedeți mașini de hingheri la capturare, sau care descarcă câini în adăposturi din țară, scoateți telefonul și filmați. Este dreptul vostru și nu trebuie să vă fie teamă, rușine sau să vă lăsați intimidați. Fețele lor, numărul de înmatriculare al mașinilor de capturare, interior, tot.

Filmările, pozele le puteți trimite în mesageria paginilor noastre sau pe mail, sau ne scrieți dacă nu reușiți încărcarea lor, pentru a vă ghida prin orice alte metode.

Împreună vom putea opri acești hingheri privați, sau publici, să încalce legislația, să mai comită aceste abuzuri asupra animalelor.”

ONG-urile semnatare: Asociația Sache Vet, Asociația Ramses, Kola Kariola, Asociația Save our Paws, Namaco Animal and Humane Help Rescue, Platforma Totul pentru Animale, Dreptate pentru Animale, Câini Fără Stăpân.