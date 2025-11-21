Umanizarea animalelor de companie este astăzi motorul principal al transformării din industria pet food. Pe măsură ce tot mai mulți stăpâni își privesc câinii și pisicile ca membri ai familiei – demni de aceeași grijă și atenție ca ei înșiși – piața hranei pentru animale continuă să crească, fiind estimată să ajungă la 226,53 miliarde de dolari până în 2034.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Conform unui raport Mordor Intelligence din octombrie 2025 privind piața globală pet, procesul de umanizare singur reprezintă o creștere anuală de 1,2% (CAGR), devenind cea mai importantă tendință de dezvoltare a industriei. Spre comparație, pe locul doi se află expansiunea e-commerce-ului în țările emergente, cu un impact de 0,9%, notează Pet Food Industry.

Având în vedere că peste 70% din piața pet la nivel mondial este reprezentată de hrană, este esențial să înțelegem ce caută noile familii „multi-species”. „Stăpânii sunt mult mai atenți la ce pun în bolul animalelor lor. Dacă înainte conta doar ca hrana să le astâmpere foamea și să le ofere nutrienții de bază, astăzi caută produse care reflectă aceeași grijă pe care o acordă propriei alimentații – ingrediente naturale, valoare nutrițională ridicată și beneficii suplimentare pentru sănătate”, explică Amanda Arsoli, medic veterinar la Adimax, producător de hrană pentru câini și pisici.

În multe cazuri, preocuparea pentru nutriția animalelor este atât de mare încât mulți proprietari preferă să reducă din cheltuielile personale decât să coboare standardul alimentației companionilor lor.

Umanizarea hranei: ce caută stăpânii în mâncarea de zi cu zi a animalelor

Potrivit Adimax, principalele criterii ale stăpânilor care adoptă o abordare „umanizată” asupra hranei pentru animale sunt:

Ingrediente „human-grade”

Preferă produse cu ingrediente naturale, funcționale, cât mai apropiate ca standard de cele destinate consumului uman.

Sănătate și stare de bine

Hrana trebuie să promoveze longevitatea, vitalitatea și prevenirea problemelor de sănătate.

Personalizare

Stăpânii caută rețete adaptate în funcție de vârstă, talie, rasă sau condiții medicale specifice.

Această tendință a dus la o explozie de produse cu aspect natural – hrană și gustări fără conservanți artificiali, fără coloranți și fără ingrediente modificate genetic. Rafturile magazinelor sunt tot mai pline de opțiuni cu formulări „curate”, iar cererea nu încetează să crească.

Partea mai puțin vizibilă a umanizării: riscuri și greșeli frecvente

Deși intențiile proprietarilor sunt bune, Amanda Arsoli avertizează că umanizarea excesivă poate duce la greșeli serioase. Câinii și pisicile sunt specii diferite de oameni, cu nevoi nutriționale, biologice și comportamentale specifice.

Printre riscurile asociate cu tendințele de umanizare se numără:

suplimentarea inutilă;

deficiențe nutriționale din cauza dietelor gătite acasă, neechilibrate;

oferirea excesivă de gustări;

lăsarea hranei la discreție, fără control;

diete vegane impuse animalelor;

oferirea de hrană crudă (raw feeding) fără supraveghere;

supraalimentarea, care duce la supraponderalitate și obezitate .

„De aceea este esențială educarea stăpânilor: hrana trebuie să fie completă, echilibrată și oferită în cantitatea recomandată de producător sau de medicul veterinar”, subliniază Arsoli.

Obezitatea – una dintre cele mai mari probleme provocate de umanizare

Obezitatea la câini și pisici este din ce în ce mai răspândită. Chiar dacă unele rase sunt predispuse genetic sau au probleme endocrine, principala cauză rămâne aportul excesiv de calorii.

Kilogramele în plus pot afecta grav sănătatea animalului și îi pot reduce speranța de viață.

În cazul unui animal supraponderal, simpla reducere a cantității de hrană nu este soluția ideală. „Reduci hrana, reduci automat și nutrienții esențiali”, explică medicul veterinar. Soluția corectă o reprezintă hrana special formulată pentru controlul greutății, cu densitate energetică redusă, dar cu aport nutrițional complet.

Tratamentul nutrițional al obezității trebuie să fie continuu. După slăbire, se recomandă trecerea la o dietă de întreținere, cu mai puține calorii, alături de obiceiuri sănătoase: plimbări regulate, joacă activă și control strict asupra gustărilor.

Industria pet food: între trend și responsabilitate

Pe lângă a răspunde cererii în creștere, industria are un rol important în educarea consumatorilor. Producătorii trebuie să dezvolte și să promoveze produse adaptate familiilor multi-species, dar și să ofere informații clare despre nutriția corectă a animalelor.

Umanizarea a schimbat modul în care privim companionii noștri, iar hrana este unul dintre domeniile în care această schimbare este cel mai vizibilă. Provocarea rămâne menținerea echilibrului între a oferi animalului o experiență alimentară premium și a respecta nevoile sale nutriționale reale.